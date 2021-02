Waar zijn de West-Friese politici met ambitie gebleven?

Dat terwijl er politiek talent genoeg is. We zochten er twee op, om te beginnen: Bas de Wit. De Andijker, die nu in Hoorn woont, zit voor de VVD in Provinciale Staten. En hij heeft voor iemand van pas 27 jaar al een flink wat politieke ervaring. Op zijn 23e werd hij voorzitter van de VVD West-Friesland en inmiddels is hij ook alweer twee jaar Statenlid in de Provincie.

Onlangs nog werd hij nog verkozen tot jonge bestuurder van het jaar. Dus mocht GroenLinks in een kabinet komen, dan ligt een plek als staatssecretaris of minister voor de hand zou je zeggen.

Dan naar de linkerkant van het politiek spectrum. Wie het cv van de Hoornse GroenLinks-wethouder Samir Bashara bekijkt, denkt te maken te krijgen met een oude man. Toch is hij pas 39. Hij zit in het landelijke partijbestuur en was in 2017 al eens verkiesbaar voor de Tweede Kamer.

Enkhuizen is één van de twee gemeenten in Nederland waar de SP al jarenlang de grootste partij in de gemeenteraad is. Sowieso is de afdeling in West-Friesland heel actief. Dat verdient een mooi plek op de lijst zou je zeggen.

We leggen het voor aan het Enkhuizer SP-raadslid Baris Ermis. "Er staat wel iemand van ons op de kandidatenlijst, namelijk Wim Hoogervorst", legt hij uit. Dat klopt inderdaad. Maar dan wel op plek 42, en alleen in de kieskring Den Helder, de kop van Noord-Holland dus. En daarmee is ook een plek in de Tweede Kamer onhaalbaar.

Lokaal verdiepen

Maar hoe zit het dan met de ambities van de 29-jarige Ermis? Hij stond al op de kandidatenlijst voor Provinciale Staten, en was ook actief voor de jongerenafdeling van de SP. "Voor nu ben ik daar niet mee bezig. Ik wil mezelf eerst regionaal en lokaal verdiepen. De ambitie heb ik wel, maar op de langere termijn. Je moet eerst bewijzen wat je allemaal kan. Ik heb wel wat ervaring opgedaan tijdens de Statenverkiezingen, maar ik ben er nog niet", legt hij uit.

