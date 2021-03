Wie zijn nu eigenlijk de lokale Tweede Kamerkandidaten en waar staan ze voor?

Wat opvalt is dat het een divers gezelschap is. De meeste mensen hebben een politieke achtergrond. Zo ook Sylvia Hamerslag uit Den Helder, die nu haar tweede raadsperiode doormaakt: zij zit sinds 2018 voor Behoorlijk Bestuur in de Helderse gemeenteraad, maar zat van 2002 tot 2006 al namens Leefbaar Den Helder in de raad. "Nadat Leefbaar stopte, waren de kieslijsten al ingediend en kon ik me niet meer bij een andere partij aansluiten. Ik ben vervolgens in de wijk aan de gang gegaan, heb me eerst een tijd in de luwte gehouden, omdat ik geen politieke kleur wilde hebben tijdens mijn werk voor het wijkplatform."

Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan, en ze sloot zich aan bij de partij Behoorlijk Bestuur. Na een tijdje raadswerk is ze nu toe aan een volgende stap. "Als je ergens achter staat, moet je actie ondernemen. Eigenlijk wilde ik me aanmelden bij 50PLUS, ik had de sollicitatiebrief al klaar liggen, maar toen er veel gedoe ontstond rond Henk Krol besloot ik daar niet mee door te gaan." Vervolgens kwam Code Oranje in beeld. "Natuurlijk hoop ik dat ik in de Tweede Kamer kom, maar ik heb echt niet de illusie dat ik daar daadwerkelijk kom te zitten. Wel hoop ik dat Code Oranje in de Kamer komt. Die wil echt het regionale en lokale geluid in Den Haag laten horen, en vertaalt wat lokale partijen aan ze doorgeven."

Student

Wie ook meer regionale vertegenwoordiging in de Tweede Kamer wil, is de 22-jarige Daan Pruimboom uit Hippolytushoef. "Ik was negentien toen ik werd verkozen in de raad", zegt het gemeenteraadslid. Hij zit er namens Onafhankelijk Hollands Kroon. "Mijn motivatie om me kandidaat te stellen voor de raad was omdat ik vond dat er te weinig jongeren in zaten. Voor de landelijke verkiezingen vind ik dat er te weinig vertegenwoordiging uit de regio is."

De student politieke wetenschappen vervolgt: "Ik vind dat je goede spreiding moet hebben van kandidaten. Het is anders best funest als die er niet zijn, maar er wel regionale problemen zijn die moeten worden opgelost." Pruimboom heeft zich voor de Tweede Kamerverkiezingen aangesloten bij de Lijst Henk Krol. "Ik vond hem altijd al een sympathieke man met goede ideeën, maar ik voelde me bij 50PLUS nooit zo geroepen vanwege mijn leeftijd. Bij zijn nieuwe partij zijn de plannen breder. Meer directe democratie, gekozen burgemeesters en een realistisch klimaatbeleid. Natuurlijk hoop ik dat ik zelf in de Tweede Kamer kom, maar vooral hoop ik dat er ten minste een zetel voor de partij is. Dan kan er een regionaal netwerk ontstaan als basis voor de Provinciale Verkiezingen. Met wellicht een plek voor mij."

