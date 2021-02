Weinig spreiding in kandidaten voor Tweede Kamer: "Dat mogen we ons als regio aantrekken"

Dat blijkt uit een analyse van de kandidatenlijsten door LocalFocus in samenwerking met het ANP. De reden dat Noord-Holland goed scoort, is mede door het grote aantal politici dat in Amsterdam woonachtig is. Op het moment dat er wordt gekeken naar de noordelijke helft van de provincie is te zien dat de vertegenwoordiging slinkt. "Het is wel een probleem dat we ons als regio mogen aantrekken", zo oordeelt Bas de Wit (Statenlid VVD) uit Hoorn. "We mogen best wat beter voor onszelf en onze regio opkomen. Misschien is het wel bescheidenheid of zoiets van: 'we lossen het achter de Omringdijk zelf wel op, en laat Den Haag maar Den Haag', maar ik denk dat we onszelf daar uiteindelijk tekort mee doen."

Elf kandidaten

Verdeeld over negen partijen zijn er dit jaar voor de Tweede Kamerverkiezingen elf kandidaten die in de Kop van Noord-Holland wonen. Fors meer dan de vijf in 2017. Voormalig Statenlid Jeff Leever uit Wieringerwerf vindt het een goede zaak dat meer lokale politici interesse hebben in een zetel in de Tweede Kamer. "Mensen zouden eigenlijk de partijpolitiek even moeten vergeten en moeten kiezen voor mensen die de regio zouden kunnen behartigen. Deze regio wordt bijna niet vertegenwoordigd in de landelijke, maar ook de provinciale politiek. Ik weet van Statenleden uit Purmerend die aangaven nog nooit in Den Oever te zijn geweest."