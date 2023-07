CDA verbijsterd door overstap Jelle Beemsterboer om BBB-gedeputeerde te worden

Bij het CDA Noord-Holland zijn ze verbijsterd dat hun partijgenoot Jelle Beemsterboer voorgedragen is als gedeputeerde voor de BBB. Hij zat nog in het bestuur van de afdeling Schagen, schreef nog mee aan het Noord-Hollandse partijprogramma en was actief tijdens de verkiezingscampagne. "Dat hij nu deze keuze maakt, is ongeloofwaardig", aldus CDA-Statenleden Dennis Heijnen en Willemien Koning.

Eén van de honderen verkiezingsposters van Jelle Beemsterboer - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Het zit ze hoog, zoveel is duidelijk. Beemsterboer was dan ook een partijcoryfee in de provincie. Jarenlang raadslid en wethouder in Schagen, maar ook voorzitter van het CDA Noord-Holland. En nog geen twee jaar geleden wilde hij voor het CDA de Tweede Kamer in. Hij startte een enorme campagne als vertegenwoordiger van Noord-Holland Noord. Door de hele regio hingen posters, spandoeken en zelfs met banners achter vliegtuigen probeerde hij stemmen te winnen. Bekijk hier een campagnevideo van Jelle Beemsterboer. Tekst gaat daaronder verder.

Het lukte de nummer 28 van de kandidatenlijst uiteindelijk niet om een plek in de Tweede Kamer te bemachtigen. Hij maakte zijn klus als wethouder nog af, maar besloot niet meer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Inzet voor meer woningbouw Beemsterboer werd in de regio vooral bekend omdat hij zich inzette voor woningbouw in Noord-Holland Noord. En daarbij wees hij ook regelmatig met de beschuldigende vinger richting de provincie die volgens hem te weinig ruimte aan gemeente bood om te bouwen buiten het stedelijk gebied. Bekijk hier een fragment uit een meet up van NH in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Tekst gaat daaronder verder.

Jelle Beemsterboer tijdens een meet up richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 - NH Nieuws

'Gaat uitgerekend hij nu wethouders teleurstellen?' Alhoewel het CDA het akkoord ook nog niet inhoudelijk kent, vinden zijn voormalige partijgenoten het des te onbegrijpelijker dat hij namens BBB aan de slag gaat. "De BBB wil juist helemaal niet bouwen aan de randen van de dorpen. “Gaat nu uitgerekend Jelle Beemsterboer alle wethouders teleurstellen die hoopten eindelijk wat te kunnen doen voor de woningnood in hun gemeente?”, vraagt fractievoorzitter Heijnen zich vol ongeloof af. Koning vult aan: "Éen ding is voor ons wel duidelijk, Beemsterboer zit straks in het college niet namens het CDA of als pleitbezorger van CDA-standpunten. Ongeacht wat hij daar zelf ook over zegt.” Het nieuwe college heeft in totaal vier gedeputeerden, zo bevestigen bronnen aan NH. Twee minder dan het huidige provinciebestuur. Naast de verrassende Jelle Beemsterboer zijn het bekende namen. Esther Rommel (VVD), Rosan Kocken (GroenLinks) en Jeroen Olthof (PvdA) waren ook al gedeputeerde in het vorige college. Zowel BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain als Jelle Beemsterboer willen niet inhoudelijk niets kwijt op de reactie vanuit de CDA-fractie. Omdat met alle coalitiepartijen is afgesproken tot de presentatie van het coalitieakkoord morgen niets daarover te zeggen.