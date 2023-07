BBB, VVD, GroenLinks en PvdA bereiken coalitieakkoord en vormen nieuw provinciebestuur

Na zo'n twee maanden intensief onderhandelen zijn de partijen eruit: BBB, VVD, GroenLinks en PvdA vormen de nieuwe coalitie in de provincie. In totaal hebben de partijen 30 van de 55 zetels in Provinciale Staten.

De exacte inhoud van het akkoord is nog niet bekend. Maar volgens BBB-voorvrouw Ingrid de Sain is er van iedere partij wel wat te herkennen in de plannen voor de komende jaren. "BBB Noord-Holland is blij dat we met zijn vieren een akkoord voor elkaar hebben gekregen. Het was een intensieve periode met vele gesprekken en visies. Het is prachtig dat we dit gezamenlijk kunnen gaan uitvoeren."

Hoe verder met klimaat en stikstof?

Het is geen geheim dat op sommige dossiers de partijen mijlenver uit elkaar liggen. Zo liet Anouk Gielen van GroenLinks al vlak na de verkiezingsuitslag weten dat het een lastige klus zou worden. "Ik ben benieuwd wat BBB gaat doen. Want we moeten de komende jaren in Noord-Holland de klimaatcrisis en stikstofcrisis aanpakken. Dat moet de prioriteit zijn van een nieuw college."

Maar des te langer de partijen met elkaar om tafel zaten, des te dichter bij kwam ook het akkoord. "Als we gedacht hadden dat we er niet uit zouden kunnen komen, waren we er al uitgestapt", zei PvdA-fractievoorzitter Jeroen Olthof daar een paar weken geleden nog over.

Grote vraag is ook wat het nieuwe akkoord betekent voor de woningbouw in Noord-Holland. Dat is volgens de inwoners het belangrijkste thema, zo bleek eerder uit onderzoek van NH en Kieskompas. Er liggen ambities om tot 2030 in totaal 184.000 woningen te bouwen, maar of dat gaat lukken is maar de vraag.

Het akkoord wordt donderdag gepresenteerd in het Provinciehuis in Haarlem