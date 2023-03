De definitieve verkiezingsuitslag: BBB en VVD allebei 8 zetels in Provinciale Staten

De definitieve uitslag van de provinciale staten is binnen: met 161.876 is de BoerBurgerBeweging (BBB) is de grootste, gevolgd door de VVD met 151.45 stemmen. Beide partijen hebben acht zetels in de Provinciale Staten.

De opkomst van de verkiezingen in Noord-Holland viel dit jaar (50,3%) iets lager uit dan in 2019 (56,6%). In veel regio's zoals Noord-Holland Noord, West-Friesland, Zaanstreek-Waterland kleurt de verkiezingskaart volledig BBB-groen. Alleen in het zuiden van de provincie, zoals in de regio 't Gooi, kozen de stemmers voor de VVD.

De BBB was ook goed voor de kandidaat met de meeste stemmen. De lijsttrekker, Ingrid de Sain, had er namelijk 98.938.

Er zijn veel kandidaten van verder op de kieslijst gekozen met voorkeurstemmen. Bij Volt kreeg de nummer twee, Julia Schneeman, 600 stemmen meer dan lijsttrekker Maik de Weert. Voor hen allebei is een zetel in het Provinciehuis.

Lijstduwers

Annabel Nanninga van JA21 (3 zetels) kreeg genoeg stemmen om plek 2 van Ivo Mantel in te nemen. Ze laat aan NH Nieuws weten dat niet te gaan doen: "Ik ben lijstduwer, zal de zetel niet innemen derhalve, en heb dat tijdens de campagne dat ook gecommuniceerd naar de Noord-Hollandse kiezers. Onze mensen die op de lijst staan, zijn de beste mensen voor deze komende vier jaar."

Bij Forum voor Democratie (2 zetels) is ook Thierry Baudet als lijstduwer met voorkeurstemmen gekozen. Hij zou daarmee de plek van Ralf Dekker in kunnen nemen. Maar volgens fractievoorzitter Johan Dessing gaat dat niet gebeuren. "Thierry Baudet neemt zijn zetel niet in zodat Ralf Dekker en ikzelf de zetels namens FVD gaan bezetten", laat hij weten.

Ook Ruhama Bwefar, de nummer 8 van de lijst van GroenLinks (7 zetels) is met voorkeurstemmen verkozen, boven nummer 7, Peter Korzelius. Het is niet bekend of Bwefar die plek ook echt in gaat nemen.

Bij Partij voor de Dieren (4 zetels) valt nummer 3 Marc Hanou buiten de boot. Ellinoor Jorna, nummer 5, werd met meer voorkeurstemmen gekozen, net als nummer 4 Illona Haas.

Kennismakingsgesprekken

Volgende week woensdag is de eerste vergadering met de nieuwe Statenleden in het Provinciehuis. Dan volgt een debat over de verkiezingsuitslag.

Ondertussen hebben er al kennismakingsgesprekken plaatsgevonden voor een coalitie. BBB heeft daarin het voortouw, verkenner is Ankie Broekers-Knol.