Waar blijft het nieuwe provinciebestuur? Grote roep om meer ruimte voor woningbouw

BBB, VVD, PvdA en GroenLinks onderhandelen nog steeds in stilte over een nieuwe coalitie in de Provincie. Teksten als 'goede gesprekken' en 'constructief overleg' vallen veel, maar witte rook is er nog steeds niet. Ondertussen wordt er vanuit meerdere kanten opgeroepen meer ruimte te geven aan woningbouw in Noord-Holland.

Nu mag er buiten dorps- en stadsgrenzen niet gebouwd worden. Iets waar veel gemeenten graag van af willen. Zo wil en kan Schagen 1.100 woningen bouwen, maar dan moeten de regels worden aangepast. En in een brief schrijft de regio Zaanstreek: "Op dit moment constateren wij een stilstand en zelfs een achteruitgang in het vitaal houden van de kleine kernen en linten."

Er waren geluiden dat het misschien juni wel rond moest komen, maar dat lijkt nog een lastige klus te worden. "We zijn iets uitgelopen", aldus BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain. Al moeten we daar niks achter zoeken. "Het is gewoon veel werk, maar de sfeer is goed."

Het is inmiddels bijna drie maanden, 89 dagen om precies te zijn, na de Provinciale Statenverkiezingen. En na eerdere verkennende gesprekken onderhandelen BBB, VVD, PvdA en GroenLinks sinds begin mei intensief over een nieuwe coalitie.

Bouwend Nederland benadrukt de enorme opgave van 180.000 nieuwe woningen in Noord-Holland tot 2030. De organisatie geeft aan dat aan de randen van steden en dorpen 35.000 extra huizen kan opleveren. Ook de regio West-Friesland doet eenzelfde oproep: "De provincie zal daarom de procedures moeten versnellen en versoepelen om woningbouwplannen in het landelijk gebied mogelijk te maken."

Voor zomerreces een nieuwe coalitie?

Maar of het zover gaat komen, en dan ook wanneer, is dus onduidelijk. Het vorige college trad vandaag precies vier jaar geleden aan. Jeroen Olthof van de PvdA houdt nog steeds de hoop dat er voor het zomerreces duidelijkheid moet komen. "Op een gegeven moment kom je ook op een punt dat je ook moeilijk nog terug kan. Maar als we gedacht hadden dat we er niet uit zouden kunnen komen, waren we er al uitgestapt."

Het is vandaag precies vier jaar geleden dat het vorige - en nu demissionaire - bestuur het coalitieakkoord presenteerde. Maar Anouk Gielen van GroenLinks benadrukt dat zorgvuldigheid geboden is. "De formatie gaat gestaag de goede kant op. Hoe langer we bezig zijn, hoe dichter we tot elkaar komen. We hebben niks aan een overhaast akkoord waar niemand wat mee kan."

Ook VVD-lijsttrekker Esther Rommel houdt nog hoop op duidelijkheid voor het zomerreces. Iets wat dichterbij is dan het lijkt. Want over vijf weken, op 17 juli, is de laatste Provinciale Statenvergadering.