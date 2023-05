BBB, VVD, GroenLinks en PvdA gaan voor coalitie: 'Geen onoverbrugbare verschillen'

BBB, VVD, Groenlinks en PvdA gaan in de provincie verder praten over het vormen van een coalitie. Op hoofdlijnen zijn de partijen het erover eens dat de verschillen te overbruggen zijn. Onder andere op gevoelige thema's als stikstof, klimaat en woningbouw.

Volgens de formateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders is er op basis van gesprekken tijdens vier bijeenkomsten in de afgelopen weken, voldoende aanleiding om verder te praten over de details.

Stikstof

Dus ook over stikstof. Het hoofdpijndossier waarvan werd gedacht dat het moeilijk zou worden om tot een gezamenlijk standpunt te komen. "We hebben geconstateerd dat er voldoende beweging is op alle dossiers om er met elkaar uit te komen. Daar moeten we het nu over gaan hebben", vertelt Jeroen Olthof van de PvdA tegen NH.

De formatie gaat, met dezelfde formateurs, de volgende fase in. In eerst instantie wordt er gesproken over de hoofddossiers: stikstof en natuur als onderdeel van het landelijk gebied, wonen, klimaat en financiën.

'Voor de zomer klaar zijn'

Ook BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain is optimistisch over het vervolg. "De gesprekken verlopen positief. Het is de bedoeling om er voor de zomer met elkaar uit te komen." Olthof wil er nog niet gelijk een tijdspad aan hangen. "Maar we willen het voor de inwoners van Noord-Holland zo snel mogelijk doen."