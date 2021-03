Voorkeurszetel zit er vermoedelijk niet in voor Jelle Beemsterboer en Harmen Krul

DEN HELDER - Alle campagnes ten spijt zit een voorkeurszetel er vermoedelijk niet in voor de lokale Tweede Kamerkandidaten Harmen Krul en Jelle Beemsterboer. Krul hoopte op genoeg zetels voor het CDA zodat hij er 'automatisch' in zou komen, partijgenoot Beemsterboer ging met zijn onverkiesbare plaats voor een voorkeurszetel.

Beiden lijken nu naast een zetel te grijpen. Krul, op plek 21, kwam een heel eind: boven het Noordzeekanaal verzamelde hij 1.064 stemmen - de meerderheid behaalde hij in zijn woonplaats Den Helder (916), in Amsterdam kwam hij niet verder dan 30 stemmen. Van de kieskring Haarlem zijn de totale uitslagen nog niet geplaatst. Maar ervan uitgaande dat hij in zijn eigen provincie de meeste stemmen heeft gehaald, zal hij geen voorkeurszetel krijgen.

De Schager wethouder Jelle Beemsterboer stond met zijn 28ste plek op de kieslijst van het CDA lager, maar kwam verder qua stemmen. Binnen de kieskring Den Helder kwam hij uit op 5.923 stemmen, dat was vooral te danken aan zijn eigen gemeente waar hij 2.247 stemmen kreeg. In Amsterdam kreeg hij er maar 12. Ook dat zal waarschijnlijk niet genoeg zijn.

Wel een zetel

Wie wel (weer) op een zetel in de Tweede Kamer mag rekenen, is Texelaar Gijs van Dijk: de PvdA heeft negen zetels behaald en hij staat op plek acht. Van de voorkeursstemmen moest hij het echter niet hebben: hij kreeg 667 stemmen in de regio's Den Helder en Amsterdam.

Andere lokale kandidaten kwamen niet eens in de buurt van Krul en Beemsterboer. Zo kregen de Helderse politici Vincent van den Born (PVV), Peter de Vrij (PvdA) en Sylvia Hamerslag (Code Oranje) respectievelijk 131, 99 en 136 stemmen in de kieskring Den Helder. Julianadorper Nico de Vos (50Plus) kreeg nog het meest: 198 stemmen in deze regio.

Sophie Brügemann (JONG, 59 stemmen), Daan Pruimboom (Lijst Henk Krol, 57 stemmen) en Mark van Treuren (Piratenpartij, 46 stemmen) volgden op gepaste afstand. De regionale lijstduwer Astrid van de Wetering (D66) kreeg 48 stemmen in de regio Den Helder. In andere kiesdistricten stonden ze of niet op de lijst, of kregen ze maar een handjevol stemmen.