Provincie: huisvesten statushouders in Zwaagdijk-West op 'veel vlakken' haalbaar

Het hoge woord is eruit: de provincie Noord-Holland acht het plaatsen van 120 tijdelijke flexwoningen voor 150 tot 200 spoedzoekers en statushouders in Zwaagdijk-West wél haalbaar. Dat is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek dat ze zelf hebben laten uitvoeren, nadat de gemeente Medemblik begin dit jaar juist het tegenovergestelde concludeerde.

De provincie Noord-Holland ziet geen beren op de weg, zowel op financieel als juridisch vlak. Het staat haaks op de eerder gedane conclusie van de gemeente Medemblik en woningcorporaties, die begin dit jaar juist het tegenovergestelde concluderen en het beoogde plan afserveren. Tot onbegrip van de provincie, die uiteindelijk zelf de handschoen oppakt en opnieuw een haalbaarheidsonderzoek instelt.

Toch plaatst de provincie er een kanttekening bij. "Het onderzoek laat wel zien dat de maatschappelijke impact op het dorp groot is", schrijven ze in een brief. En daarmee erkent de provincie de zorgen vanuit het dorp. "Er is hier helemaal niets. Er is geen bushalte, huisartsenpraktijk of sporthal", aldus de Dorpsraad eerder tegen NH. Hoe de provincie hiermee omgaat, is nog niet duidelijk.

De provincie benadrukt dat het haalbaarheidsonderzoek 'een mogelijke uitwerking is', maar nog 'geen definitief plan'. De resultaten van het onderzoek moeten eerst nog langs de Provinciale Staten, voordat er überhaupt gebouwd kan gaan worden.

Discussie

Het is een nieuw hoofdstuk in een toch al langslepende kwestie. Al lange tijd is er discussie over het terrein aan de Balkweiterhoek in Zwaagdijk-West. Deze grond - in eigendom van de provincie - wordt al door de provincie gezien als plek voor tijdelijke flexwoningen, bestemd voor 150 tot 200 spoedzoekers en statushouders. Er wordt gesproken over 120 units, die 10 tot 15 jaar zouden blijven staan. Omwonenden zien dit niet zitten en vinden dat het er zonder overleg doorheen wordt gedrukt.