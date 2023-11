Ken jij iemand die altijd klaar staat voor een ander, die er altijd is als mensen het echt nodig hebben? Ken jij iemand die wel een engel verdient? Of die een echte heldendaad heeft verricht? Laat het ons weten via het aanmeldformulier en wie weet komen wij wel langs met een speciale engel om te laten zien hoe belangrijk deze mensen zijn voor jou en hun hele omgeving!