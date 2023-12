Hilversumse Laurette prijst buurman de hemel in: "Max is een reddende engel"

In de regen, met tuinspullen in haar hand, zonder telefoon en op klompen had Hilversumse Laurette de Vries zichzelf buitengesloten van haar seniorenwoning. "Op dat moment stond reddende engel Max voor mij klaar", vertelt ze. Om haar buurman de hemel in te prijzen verrast ze hem met een NH-engel.

Hilversumse Max Wijsman is 52 jaar oud en woont in het seniorencomplex bij Laurette. "Max staat altijd voor ons klaar, of het nu een technisch klusje is of een accu die moet worden opgeladen. Hij regelt het", vertelt Laurette.

Dikke pakkerd

Op het moment dat Laurette niet haar huissleutel, maar haar fietssleutel meeneemt van huis en haar telefoon vergeet, staat ze met haar handen in het haar voor een dichte deur. "De bewoners die een reservesleutel van mij hebben, waren niet thuis. Daar sta je dan."

Buurman Max komt op dat moment aangelopen en stapt gelijk de auto in om de reservesleutel bij de zoon van Laurette op te halen. Kort daarna kan Laurette haar huis weer in. "Een dikke pakkerd heeft hij gekregen, ik vind het zo geweldig dat hij dit heeft gedaan. Max verdient een echte engel."

Waar de engel komt te staan weet Max nog niet, maar hij is er zeker blij mee: "Fantastisch, echt geen woorden voor."