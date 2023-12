Els is en verdient volgens Lydia een engel: "Het is gewoon een gouden wijffie!"

Toen ze de oproep zag om iemand te nomineren voor een NH-engel, wist Lydia Wilshaus het gelijk: die moet naar Els Rijkhoff (76). Els zet zich als vrijwilliger al tien jaar in voor ouderen, als vast gezicht in wijksteunpunt De Schakel in Spanbroek. "Ze is hier dag en nacht, volgens mij woont ze hier."

Lydia (links) en haar engel Els - NH Nieuws

Ze vindt het zelf een prachtig toeval. Juist op de Dag van de Vrijwilliger mag de Spanbroekse Lydia namens NH een engel overhandigen aan Els uit Hoogwoud. Tijdens de modeshow in wijksteunpunt De Schakel in Spanbroek, waar veel activiteiten voor ouderen worden gehouden, is Els er - vanzelfsprekend - ook bij. Nietsvermoedend helpt ze mee en schenkt ze de koffie en thee in. Totdat ze wordt 'overvallen' door Lydia. Drie dikke zoenen De Spanbroekse trekt de stoute schoenen aan en stormt zonder aarzelen op Els af. Met het fraaie beeldje van NH in haar hand. "Ik kom je een engel brengen", klinkt het tussen de rekken met kleding tegen Els. "Je bent altijd dag en nacht voor ons bezig." De verbouwereerde Els beantwoord de geste direct met drie dikke zoenen voor de initiatiefneemster. "Nou ja zeg, wat lief!" Lydia zette haar nominatie voor Els even daarvoor kracht bij. "Of er nu bingo is, of iets van de Zonnebloem, of breien, of zoals nu een modeshow: Els is er. Altijd. Het is zo'n schat. Ze is hier dag en nacht, volgens mij woont ze hier. Het is gewoon een gouden wijffie."

"Els is er. Altijd. Het is zo'n schat" Lydia Wilshaus - geeft een engel aan Els

Als Els enigszins van de schrik is bekomen, probeert ze haar eigen rol af te zwakken. "Ik doe het niet alleen, er zijn heel veel vrijwilligers. Neem Truus", wijst ze. "Die is er nu ook weer? Die kan toch ook in het zonnetje gezet worden?" Maar de engel is bij Els op zijn plek, vindt ook een andere bezoeker die aan de koffietafel zit. "Dit is toch mooi? Je bent ook een engel, Els!" In december iedere dag Els is inderdaad vaak te vinden in De Schakel. "Soms twee keer in de week, dan weer vier keer. In de maand december eigenlijk iedere dag. Het is vooral gezellig, zo met elkaar. Daar doe ik het voor. Het is gewoon leuk." Ze is dankbaar voor de engel - al blijft het een beetje onwennig om zo de aandacht op je gericht te hebben. "Ik neem hem nu mee naar huis, maar misschien krijgt hij hier wel een mooi plekje."