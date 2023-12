Haarlem aA nl Supervrijwilliger bij De Zonnebloem Donna krijgt een engel als echte oppepper

Haarlemmer Frank Habraken speelde al langer met de gedachte Donna Meerved in het zonnetje te zetten. Zijn maatje doet zóveel bij De Zonnebloem dat Frank het hoog tijd vond haar daarvoor op een bijzondere manier te bedanken. De actie van NH komt dan ook als geroepen. NH stelt mensen in de gelegenheid een engel in de vorm van een beeldje te schenken aan iemand die veel doet voor anderen.

Als ze bij De Zonnebloem in Schalkwijk Donna toch niet hadden... Hij moet er niet aan denken. Frank Habraken: ''Donna is een bijzonder hartelijke vrouw die voor iedereen open staat. En het is ook nog eens een hele nijvere bij.'' Tekst gaat verder onder de foto.

Frank overhandigt de engel aan de dankbare Donna - Foto: Fred Segaar NH Media