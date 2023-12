Een engel voor de Amsterdamse Wout en Gerda

Amsterdammer Nicoline Snaas kwam twintig jaar geleden aan de Admiralengracht in West wonen. Vanaf dag één stonden haar benedenburen Wout en Gerda voor haar klaar. Niet alleen voor haar, maar voor iedereen in de buurt. En daarom wil Nicoline het echtpaar een keer in het zonnetje zetten.

NH geeft mensen de kans om een beeldje van een engel te schenken aan mensen die veel doen voor anderen. Toen Nicoline van de actie hoorde, moest ze meteen aan haar onderburen Wout en Gerda denken. "Die mensen zijn absolute schatten. Ze maken de straat leefbaar. Zo hebben wij een mooie straat in het anonieme Amsterdam. Ze staan altijd voor mij klaar. Zowel persoonlijk als praktisch. Als mijn fiets het niet doet, klop ik op hun raam en dan komt Wout direct naar buiten op zijn sokken. Hij is iemand die je direct uit de brand helpt. En Gerda is gewoon een engel op zich. Een hele lieve vrouw."

Wout is bezig met zijn wekelijkse rondje zwerfafval opruimen en is volgens Nicoline altijd rond 11.30 uur weer thuis. Als ze - beeldje in de hand - bij haar onderburen aanbelt, komt Wout net aanlopen. "Wat is er aan de hand?"

Geven en nemen

Gerda staat in de deur en geeft Nicoline twee dikke zoenen op de wang. Ze is zichtbaar ontroerd. "Ik sta inderdaad klaar voor iedereen. Dat zit in onze aard. Het is geven en nemen. Het is net als in een huwelijk en dat geldt ook voor de buren: het is leuk als je wat voor elkaar doet en ook wat terugkrijgt."

Wout: "We zijn een klein beetje de sociale werkers van de buurt. Ik verzorg de buurvrouw hier, en mijn lieve buurvrouw Nicoline, daar houden we ook de hand aan. En we hebben alles hier wat ons hartje begeert."

De NH-engel krijgt een mooi plekje in de vitrinekast van Wout en Gerda, maar eerst moet er even ruimte worden gemaakt. Tot die tijd gaat de engel óp de kast. "We zijn er blij mee."