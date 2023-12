Tamara steekt zieke vader een hart onder de riem met NH-engel: "Ik ben er voor je"

Je leven lang keihard werken en voor iedereen klaarstaan, dichter bij je kinderen en kleinkinderen gaan wonen en dan ernstig ziek worden. Het is in een notendop het verhaal van de Bram Oorbeek (67), de vader van Tamara. Ze verraste hem met een engel van NH, om te laten zien dat zij en haar moeder er nu voor hem zijn.

Voordat ze de engel uitreikt aan haar vader staat Tamara buiten te blauwbekken, om nog even te vertellen waarom ze vindt dat hij een ‘Je bent een Engel’-beeldje van NH verdient. "Juist op dit moment is dat mijn vader. Hij heeft een diagnose gehad voor LBD, Lewy Body Demention."



Ze legt het kort uit: "Je kan het zien als een agressieve vorm van Alzheimer die ook lichamelijke klachten met zich meebrengt en een lage levensverwachting. Hij heeft al die jaren voor iedereen klaargestaan en is er voor iedereen geweest. Nu kan hij eindelijk genieten hier in Monnickendam en krijgt hij dit, dat was erg schrikken. Als er iemand dit verdient, is hij het wel."

Gezellige en positieve Amsterdammer

Tamara beschrijft haar vader als een gezellige Amsterdammer. "Met een grote mond en een klein hartje. Je hoeft hem maar te bellen en hij staat er, zeker ook voor mij. Vandaar dat ik hem nu wilde laten zien: ik ben er ook voor jou. We hadden deze diagnose niet verwacht, maar hij is ondanks alles nog wel heel positief."

