Een echte engel! Ondanks ziekte maakt Jaymie al jaren kinderen blij met speelgoed

De Speelgoedbank in Den Helder is al jarenlang erg belangrijk voor gezinnen met een kleine portemonnee. Voor medeoprichter Jaymie Steeman is het niet meer dan normaal om dit voor de kinderen in Den Helder te doen. Wel is het voor haar af en toe behoorlijk aanpoten, omdat ze ook kampt met een chronische ziekte. Haar moeder verrast haar daarom met een bijzonder beeldje, als waardering voor al haar werk voor de stichting.

Het is woensdagmiddag. Dat betekent dat de deuren van de Speelgoedbank in de Helderse binnenstad weer opengaan. Tientallen gezinnen komen wekelijks langs om speelgoed uit te kiezen. En die keuze is reuze dankzij de hardwerkende vrijwilligers die gebruikt of gedoneerd speelgoed weer schoon poetsen en netjes verpakken om kinderen blij mee te maken. Boekjes, verkleedkleren, spelletjes en poppen: er is voor elke leeftijd wel iets te vinden.

Maar vandaag loopt even anders voor medeoprichter Jaymie Steeman. Ze loopt niets vermoedend de Speelgoedbank binnen als haar moeder Dorien, die ook voorzitter is van de stichting, haar opeens opwacht met een speciaal beeldje.

Engel

Jaymie heeft namelijk het 'Je bent een Engel' beeldje van NH gekregen, vanwege al het werk dat ze voor de stichting doet. En dat terwijl ze het zelf ook niet makkelijk heeft. "Het is voor haar best lastig af en toe. Het houdt in dat ze heel erg vermoeid is en heel erg gestrest kan zijn vanwege de ziekte. Maar ze zet zich al jarenlang in voor dit en dat doet ze met liefde voor de kindertjes. Ik vind daarom dat ze een engel verdient", vertelt moeder Dorien.

