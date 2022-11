Speelgoedbank Den Helder kampt met tekorten: “Een setje potloden is al welkom”

In onderstaande video laat Jaymie zien hoeveel voorraad er momenteel nog is voor alle 250 kinderen die er maandelijks komen (tekst gaat door onder de video).

Het lijkt veel: de schappen bij Speelgoedbank Den Helder zijn gevuld met pakketjes speelgoed, voor alle leeftijden wat. "Maar ik vrees dat we november hiermee redden, krap aan. En dan zullen we het moeten aanvullen", vertelt Jaymie Steeman, oprichter van Speelgoedbank Den Helder.

“We worden gebeld door ouders die grote zorgen hebben”, vertelt Jaymie. “Ze hebben dan wel een baan, maar doordat ze vaak ineens 600 euro aan energie moeten betalen is er geen geld om te eten, laat staan om speelgoed te kopen.”

Doneren

Juist daarom is de speelgoedbank zo belangrijk, volgens Jaymie. “Speelgoed van leeftijdscategorie 0-13 jaar is nodig. Ook barbies, lego en oudere kinderenspeelgoed is moeilijk te krijgen omdat het vaak gebruikt is. Toch vragen we de mensen: hebben jullie lego, ik snap dat je het wil bewaren, maar breng het naar ons toe, we hebben het nodig.”

Naast een tekort aan speelgoed kan de stichting ook hard meer vrijwilligers gebruiken. “We zitten op meerdere vlakken klem”, zegt Jaymie. Er moet soms namelijk een hoop gebeuren voordat speelgoed gegeven kan worden aan een kind. Het speelgoed sorteren, schoonmaken en kijken of het compleet is, zijn belangrijke klusjes. Daar zijn extra handen voor nodig.

Sinterklaas en kerst gaan ze sowieso nog redden, maar ook daarna is Jaymie niet van plan te stoppen. “We gaan gewoon door. Linksom of rechtsom. Ik ga alleen dicht als de armoede voorbij is en dat gaat niet gebeuren.”