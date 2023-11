Kinderen zamelen stapels speelgoed in voor door regenval getroffen Speelgoedbank

Dankzij de Kinderraad in Den Helder heeft de Speelgoedbank weer een flinke voorraad. Met de feestdagen voor de deur en een kleine ramp achter de rug is dat hoognodig. De organisatie zorgt dat kinderen uit gezinnen met een krappe beurs ook gewoon kunnen spelen zoals dat hoort.

"We hebben eerst op school een presentatie gegeven. Daarna is er een tafel neergezet waarop kinderen speelgoed konden achterlaten", vertelt de 11-jarige Stijn van de Kinderraad in Den Helder. De raad is een jaar geleden in het leven geroepen en sindsdien maken de jonge leden zich hard voor de belangen van hun leeftijdsgenoten. "Ook arme kinderen hebben recht op speelgoed", vult raadslid Juna aan.

Jaymie Steeman van de Speelgoedbank in Den Helder is erg blij met de spullen. Zeker nu er net een deel van de voorraad verloren is gegaan. "Door de vele regenval is onze kelder ondergelopen. Een deel van de voorraad, bijvoorbeeld speelgoed met een batterij kon weg. Deze aanvulling is dan ook heel welkom."

Arme gezinnen

"Er is heel veel speelgoed: spelletjes, autootjes en hier ligt speelgoed voor meisjes", laat Juna zien. De stapel die is neergelegd in de raadszaal op het stadhuis is nog maar een klein deel van het totaal. "We doen er zelf nog een blad bij en een puzzel, als educatie", legt Jaymie Steeman uit. "Alles gaat naar kinderen uit arme gezinnen. Dat zijn ook mensen die gewoon een baan hebben, maar door de hoge energie- en boodschappenrekeningen geen cadeautjes kunnen kopen."

"Ik zit op de Comenius-school", vertelt raadslid Stijn. "We hebben echt veel speelgoed opgehaald." Zijn mederaadslid Juna zegt verder: "Bijna alle scholen deden mee." Nu dit project is afgerond blijft de Kinderraad niet stilzitten. Na de overhandiging van het speelgoed werd er meteen verder vergaderd. Ze willen nu regelen dat er bij een aantal speelplaatsen drinkwaterpunten komen.