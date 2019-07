Explosieve groei cliënten Speelgoedbank: "Aanpak armoede blijft moeilijk in Den Helder"

DEN HELDER - Den Helder komt dit jaar met een speciaal programma om armoede in de stad aan te pakken. Duizenden gezinnen leven onder de armoedegrens en het aantal cliënten voor de Speelgoedbank is afgelopen jaar met 20 procent gestegen.

"Triest," zegt Jaymie Steeman van de Speelgoedbank. Minima kunnen er een keer per maand gratis speelgoed ophalen voor kinderen. "Het is echt explosief gegroeid. Het is in Den Helder heel moeilijk om armoede te bestrijden."

Armoedeprogramma

Den Helder is druk bezig met het opstellen van een speciaal armoedeprogramma. De stad telt zo'n 4200 huishoudens die op of rond de armoedegrens leven, waaronder 1800 kinderen. Wethouder Peter de Vrij: "We willen bijvoorbeeld de hele bureaucratie wegnemen, zodat het voor minima makkelijker wordt om in aanmerking te komen voor regelingen."

De gemeente Den Helder wil ook proberen de schulden aan te pakken en vooral proberen om mensen preventief uit de schuldsanering te houden. "Uit veel onderzoeken blijkt dat schulden heel veel stress oplevert."

Nuttig voelen

Belangrijk onderdeel van het armoedeprogramma van Den Helder is dat mensen in de bijstand weer aan het werk komen. "Werk is nog steeds het middel om uit de armoede te komen en om je maatschappelijk nuttig te voelen."

Jaymie Steeman verwacht niet dat de Speelgoedbank op korte termijn overbodig zal zijn. "De gemeente wil armoede graag oplossen en doet veel aan armoedebestrijding, maar zolang het werk niet aantrekt in Den Helder denk ik dat we over vijf jaar nog bestaan."