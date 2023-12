Gepensioneerde Kees staat toch nog voor de klas en is 'een engel voor Oekraïense kinderen'

De Amstelveense Kees Langelaar ging als leraar na 44 jaar met pensioen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De economieleraar valt ondanks zijn verdiende oude dag in als economieleraar in Aalsmeer. Kees geeft bovendien Nederlandse les aan gevluchte Oekraïense kinderen bij Panta Rhei in Amstelveen. Zijn vrouw Jacqueline mag hem daarom namens NH een engel uitreiken.

In bovenstaande video zie je onder meer hoe Kees reageert op de verrassing dat hij een beeldje van een engel krijgt omdat hij 'een engel is.'

Lerarentekort

Kees is zich bewust dat hij met zijn invalwerk een steentje bijdraagt in het onderwijs. In het Amstelland (en ver daarbuiten) is er nog steeds sprake van een lerarentekort. Hij ziet het verkrijgen van de engel dan ook als aanmoediging voor andere collega's die al met pensioen zijn. "Beste gepensioneerde oudere collega's van mij, ik hoop dat jullie het gaan leuk vinden om toch nog wat te betekenen voor kinderen in het onderwijs. Er zijn zoveel taken nog te doen."

Kees hoopt kortom dat anderen zijn voorbeeld gaan volgen en ondanks het pensioen toch voor de klas gaan staan. "Het is niet alleen maar met dertig kinderen in de klas zitten. Er zijn veel begeleidende taken. Een paar uur lesgeven is heel goed voor de kids, maar ook voor jou als gepensioneerde. Je ontmoet weer mensen, je maakt lol, je verdient nog een centje bij voor een leuke vakantie. Het onderwijs en de kinderen hebben jullie hard nodig."