Amstelveense leraar geeft eigen kinderen les: "Rekenen tijdens het zetten van koffie"

AMSTELVEEN - Normaal gesproken geeft hij les op de Westplas in Aalsmeer, maar de komende periode zal hij een extra zorg over zijn eigen zoons Jair (11) en Lior (7) dragen. "Ik zou vandaag ook voor de klas hebben gestaan maar mijn school is ook dicht", vertelt Amstelvener Michael Swarz. Hij geeft in ieder geval tot 6 april thuis les.

"We proberen een normaal ritme aan te houden, maar tegelijkertijd geven we ze meer vrijheid zodat ze het leuk blijven vinden." De Amstelveense broers Lior en Jair krijgen de komende tijd les van hun vader. Momenteel is hij in opleiding tot docent aan de HvA en staat al twee dagen per week voor de klas. "Het is even wennen", vertelt hij. "We moesten plotseling voor alles en iedereen en normale dag ombouwen naar een heel aangepast rooster.

Les in de woonkamer

Op spelenderwijs geeft Michael zijn kinderen les. Eerst wat opdrachten in hun schrift, een oefening met de atlas en tenslotte een rekensom tijdens het zetten van een pot koffie. Zijn oudste zoon vindt het niet zo erg dat hij tijdelijk thuis les krijgt: "Hier kan ik me veel beter concentreren dan in de klas." Toch ziet Jair ook de nadelen: "Ik heb bijvoorbeeld vrijdag een bijzonder project, dan mag ik naar de middelbare school en krijg ik uitdagende extra opdrachten. Dat kan nu niet en dat vind ik jammer."

Voor de jochies is er natuurlijk nog een gemis: ze zien hun klasgenoten niet elke dag, zoals ze gewend zijn. Tijdens De Ochtendshow op NH Radio, iedere ochtend in het teken van corona, vertelde Jair al dat hij dat wel jammer vindt. Hij blijft zijn vrienden wel zien tijdens het buitenspelen, dat scheelt.

