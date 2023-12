Alkmaarse Marjolein is een engel: "Om belangeloze inzet voor minima"

"Marjolein Jansen staat zeven dagen in de week klaar voor minima met haar stichting." Daarom verdient en ís ze volgens Ben Wever een engel. De Alkmaarse Marjolein is oprichter van de Stichting Help ons helpen 072, die mensen ondersteunt met voedsel, kleding en huisraad. "Haar hele huis staat vol met spullen en ze zet zich voor tweehonderd procent in", vertelt Ben, die zelf vrijwilliger is bij de stichting.