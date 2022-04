Modeshow bij Kledingbank om schaamte bij minima weg te nemen

De Kledingbank Noord Holland Noord groeit als kool. Tamara Tuls begon er twee jaar geleden mee onder de naam 'Kledingbank Egmond' in een verlaten loods in Egmond-Binnen en het sloeg meteen aan. Inmiddels is de naam al veranderd in Kledingbank Noord Holland Noord, omdat de inmiddels bijna 8.000 klanten uit de verre omgeving komen.

Zaterdag hield de de kledingbank in het voormalige schoolgebouw van De Boswaid in Egmond aan den Hoef een modeshow. Zo moet de drempel worden verlaagd voor minima om een bezoekje te brengen. Want ondanks de naamsbekendheid voelen veel mensen nog schroom om iets uit de rekken met tweedehands kleding uit te zoeken.

"We groeien ontzettend hard", vertelt bestuurslid Gerda Romp aan mediapartner Duinstreek Centraal. "We hadden gehoopt in vijf jaar een grote groep minima te bereiken maar het overtreft nu al de verwachtingen."

Drempeltje

Toch merken de vrijwilligers dat niet iedereen durft toe te geven dat er te weinig geld is voor kleding. De modeshow moet die schroom wegnemen. "Mensen moeten echt een drempeltje over om hier te komen. Ik behoor zelf ook tot de doelgroep, dus ik weet wat het is."

Hoeveel de klanten aan kleding meenemen maakt niet uit, ze betalen altijd één euro. De vrijwilligers wilden met de modeshow laten zien hoe veelzijdig het aanbod van de kledingbank is. "Als je minima bent krijg je al een rolberoerte als je een feestje hebt. Dan weet je niet wat je aan moet trekken", beschrijft Gerda. "Bij ons kun je dan wat uitzoeken. We hebben zelfs trouwjurken."