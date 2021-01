Kledingbank Egmond verkast en verwacht steeds meer 'coronaklanten'

EGMOND AAN DEN HOEF - De Egmondse kledingbank is verhuisd. Precies op tijd kwam er een nieuw, tijdelijk, onderkomen voor de kledingwinkel voor minima. Voor het eind van afgelopen jaar moesten ze de loods in Egmond-Binnen hebben verlaten. In Egmond aan den Hoef kunnen ze de komende jaren terecht in een voormalige school. Een plek met meer comfort én ruimte voor het blijvend groeiende aantal klanten.

De Egmondse Tamara Tuls-Wijker begon vorig jaar mei de Kledingbank Egmond. Ze hadden het gelijk druk, en door de coronacrisis nam het aantal klanten alleen maar toe. "Dat wordt dit jaar alleen maar meer", verwacht ze. "Corona heeft heel veel mensen de das om gedaan en doet dat nog steeds. We hadden voor de lockdown een groei van vijftig procent aan nieuwe mensen. Dat is echt heel veel."

Dat de nieuwe locatie in de leegstaande basisschool De Boswaid in Egmond aan den Hoef wat groter en ruimer is, biedt dus extra mogelijkheden. "We hebben verschillende lokalen: een voor de kinderen, een voor de heren, een voor de dames. En de koffietafel kunnen we ruimer opzetten. En het is verwarmd, 't was in de loods best wel koud." Tekst gaat door onder de video.

Kledingbank verhuist naar Egmond aan den Hoef - NH Nieuws

Wisselend beeld andere kledingbanken Een rondgang langs een aantal andere kledingbanken in Noord-Holland laat een wisselend beeld zien in de verwachtingen voor dit nieuwe jaar. In Amstelland denken ze dat de stijgende lijn, net als in Egmond, blijft doorzetten. "Maar we weten het niet zeker", stelt Jurriaan Fransman van Kledingbank Amstelland. "Het kan natuurlijk zijn dat we de coronapiek al gehad hebben. Maar sinds september hebben we rond de acht nieuwe klanten per week. En dat is veel voor ons."

Quote "Het lijkt er op dat klanten niet durven te komen uit angst om besmet te raken met covid" Charles de Boer, Kledingbank IJmond

In de IJmond lijkt het aantal klanten in de twee golf juist lager te zijn dan eerder. "Van 900 zitten we nu op rond de 500 à 600", zegt Charles de Boer van Kledingbank IJmond. "Het lijkt er op dat klanten niet durven te komen uit angst om besmet te raken met covid." "De vaste klanten blijven liever thuis, maar we hebben wel een aanwas van nieuwe klanten", ziet Mirjam Slot van Kledingbank Hilversum. "Die nieuwe mensen leven op straat en komen voor dekens of slaapzakken. Daarnaast zien we gek genoeg een toenemende vraag naar XXL-kleding. Maar hoe dat precies komt weten we niet." Op die in 't Gooi na, zijn alle kledingbanken sowieso tot 19 januari gesloten.