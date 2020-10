Kledingbank Egmond zoekt permanente plek: "Dakloos, dat is mijn grootste angst"

EGMOND-BINNEN - Waar kunnen we straks terecht? Dat is een vraag die als Zwaard van Damocles boven de kledingbank Egmond hangt. Zeker met de toenemende aantal minima dat gebruik maakt van de kledingverstrekker. Wanneer ze uit de huidige bollenschuur weg moeten, weten ze niet. Maar met een opzegtermijn van slechts één maand vinden ze het na maanden tevergeefs zoeken, wel erg spannend worden.

"Kinder-, dames- en herenkleding, schoenen, sieraden, ondergoed", somt Tamara Tuls-Wijker op. "We hebben hier echt alles voor minima." In mei dit jaar is de Kledingbank Egmond in Egmond-Binnen begonnen, en ze hadden het gelijk druk.

Net als andere kledingbanken in Noord-Holland zien ze door de coronacrisis het aantal klanten groeien. "We merken dat het elke dag drukker wordt. Heel schrijnend en ik ben bang, helaas, dat het nog veel drukker gaat worden."

"Tot nu toe zitten we op 900 mensen die we blij hebben kunnen maken." Samen met vijftien vrijwilligers probeert ze iedereen met volle tassen weer naar huis te sturen. "Minima betalen 1 euro per persoon, dus niet per kledingstuk, en ze kunnen meenemen zo veel als ze nodig hebben. We hebben genoeg."

Dakloos

Nu er steeds meer mensen op de kledingbank zijn aangewezen, baart de dreigende dakloosheid Tamara grote zorgen. "We zijn heel blij dat we hier hebben kunnen starten, maar deze bollenschuur gaat uiteindelijk plat voor huizenbouw."

"Wanneer we eruit moeten weten we niet. Dat kan de eigenaar ons nog niet zeggen. We moeten dan binnen een maand weg zijn, vind dan maar wat. Dat is mijn grootste angst nu." Sinds januari kijkt ze al uit naar een permanente plek. Tot op heden nog zonder succes.

