Voedsel- en kledingbanken zien meer klanten dan voor coronacrisis: "Vaker gezinnen en zzp'ers"

Al voor de crisis hielp de Kinderkledingbank Hoorn 3.500 kinderen in Noord-Holland die met hun ouders op of zelfs onder het bijstandsniveau leven. "Wij zien door de coronaperiode meer mensen die het financieel zwaar hebben en bij ons aankloppen", aldus initiatiefneemster Bianca Hofmeijer. "Bijvoorbeeld een gezin dat in de horeca werkt. Zij misten de fooipot uit het café waar ze eigenlijk op leefden omdat ze al in de schuldsanering zaten."

Hulporganisaties in de provincie krijgen momenteel 19 procent meer hulpaanvragen dan voor de coronacrisis. "Vooral gezinnen, alleenstaanden met kinderen en zzp'ers melden zich vaker", zegt Irene Verspeek van Stichting Armoedefonds. Collega's in het veld vertellen Verspeek geregeld de schrijnendste verhalen. "Zo hoorde ik via een hulporganisatie van een gezin met twee fotografen als ouders", vertelt ze. "Er kwamen door de coronacrisis geen fotoshoots meer voor huwelijken en evenementen liggen stil en daarmee vielen de inkomsten voor dat gezin volkomen weg. Ook zij moesten een beroep doen op hulp."

De afgelopen maanden zijn er zo'n zeventig kinderen bijgekomen die regelmatig aankloppen voor gratis kleding en speelgoed. "Dat zie ik als een forse stijging" aldus Hofmeijer. "Gezinnen met kinderen die normaal gesproken net boven de armoedegrens zitten, komen nu ook bij ons langs. De hulp is zo nodig dat we nu ook maaltijden rondbrengen, iets wat wij normaal niet doen, maar we zagen de vraag bij mensen en met hulp van sponsors hebben we het opgezet."

Zoek hulp

Volgens Stichting Armoedefonds rust er onder mensen in armoede nog altijd een flink taboe op het vragen van hulp. Verspeek: "We zien inderdaad dat veel mensen een drempel ervaren. We roepen toch mensen op om tijdig actie te ondernemen. De eerste stap is een lokale hulporganisatie te zoeken. Dat kan per gemeente via hulpbijarmoede.nl en dan zie je wat er bij jou in de buurt allemaal mogelijk is."