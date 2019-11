Sokkenactie voor West-Friese kinderen in armoede geeft 'een warm gevoel'

"Het is goed om te laten zien dat dit in de eigen regio aan de hand is. Deze sokken zijn niet voor kinderen in Afrika, maar voor kinderen in West-Friesland. Dat is best schokkend voor veel mensen", vertelt bewindvoerder Marleen Verkade. "Voor heel veel gezinnen is het tijdelijk dat ze niet zelf kinderkleding kunnen kopen, maar soms is dat ook voor langere tijd. Juist rond de kerstperiode wil ik dan altijd wat extra's doen."

Voor haar sokkeninzamelingsactie zijn op verschillende plekken in West-Friesland groene dozen geplaatst. Iedereen kan hier tot einde van het jaar sokken inleveren, waarna de kinderkledingbanken ervoor zorgen dat ze bij de kinderen terechtkomen. Er is echter één vereiste, vertelt Anisa Stello van Kinderkledingbank Stede Broec: de sokken mogen geen afdankertjes zijn. "Dat heeft met hygiëne te maken. Tweedehands dat doe je niet, dat is not done. Wij gaan voor de nieuwe onderbroeken en sokken, dat is gewoon fijn."

Tekst gaat verder onder de afbeelding.