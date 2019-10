Toch weer kinderkledingbank in Haarlem: "Eén op acht kinderen in armoede"

HAARLEM - Haarlem heeft toch weer een specifieke kringloopwinkel voor kinderkleding. Na twee jaar heeft de Diaconie van de Protestante Gemeente een doorstart gemaakt. “We krijgen signalen uit de wijk dat er veel behoefte aan is.”

De Kinderkledingbank ging een paar jaar geleden dicht om praktische redenen. Daniëlle Leder en een legertje vrijwilligers van de kerk zijn de afgelopen weken druk bezig in het pand aan de Amsterdamstraat 11. De muren zijn geverfd en de vloer schoongemaakt. Nu moeten de vuilniszakken vol gedoneerde kleding worden uitgezocht, de winterjassen gewassen worden en op de kledingrekken gehangen worden.

Schaamte

De initiatiefnemers hebben al veel dankbare reacties gekregen uit de wijk Haarlem-Oost. "Eén op de acht kinderen leeft in armoede, zelfs in deze tijd", vertelt Daniëlle als ze haar motivatie toelicht. Maar is er volgens haar ook veel onzichtbare armoede. Ze zien als Diaconie van de Protestante Gemeente Haarlem niet meer hulpvragen. "Maar dat heeft ook te maken met schaamte", denkt Leder. "Mensen zijn op zoek naar hoe ze zichzelf kunnen helpen, en dat is onder andere door tweedehandskleding te kopen."

Toekomstige klanten met een HaarlemPas (Haarlemmers met een laag inkomen kunnen deze voordeelpas aanvragen, red.) of mensen die bij de Voedselbank geregistreerd staan, krijgen korting op de kinderkleding. "Maar mensen die via een briefje van een sociaal wijkteam kunnen aantonen dat ze het nodig hebben, krijgen de kleren gratis mee", vertelt Leder.

De Kinderkledingkringloop hoopt snel in december de deuren te openen, voor Kerst en voordat de echte kou doorzet.