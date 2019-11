Diana helpt Zaanse gezinnen in armoede: "Je kan altijd bij haar aankloppen"

ZAANDAM - Diana Hazewindus helpt Zaandammers die moeilijk kunnen rondkomen. Vanuit haar woning deelt ze pakketten uit met voedsel en levensmiddelen. Samen met haar man zamelt ze spullen en eten in bij winkels en marktkramen in de Zaanstreek. Zelf weet ze je als geen ander hoe het is om niks te hebben, want ze zat ook in deze situatie.

Zeven dagen per week is ze hier naast haar reguliere baan mee bezig en elke dag komen er Zaandammers aan haar deur. "We vinden het vooral erg leuk om te doen, omdat we zien dat de mensen die we helpen erg dankbaar zijn", vertelt Diana tegen NH Buurten.

Iedereen overkomen

Een van die mensen is Kim. Zij ziet Diana als iemand 'bij wie je altijd kan aankloppen'. "Armoede kan iedereen overkomen. Ik werk nu niet, omdat ik chronisch ziek ben en een alleenstaande moeder ben met vier kinderen. Werken is nu onmogelijk. Ik was op zoek naar hulp. Iemand bij wie je kan aankloppen en in de Zaanstreek is dat Diana", zegt Kim.

Manisha is ook blij met Diana. "Het is een drempel die ik heb moeten overwinnen om hulp te vragen. Diana betekent veel voor me. Als ik ergens mee zit of het financieel niet red of voedsel tekort kom, kan ik altijd bij haar aankloppen."