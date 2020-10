Kledingbank Beverwijk draait op volle toeren: "Sinds crisis is de vraag gestegen"

BEVERWIJK - Als gevolg van de coronacrisis is het aantal klanten van kledingbank IJmond in Beverwijk toegenomen, maar ook de maatregelen zijn aangescherpt. Zo moet elke klant verplicht een mondkapje dragen.

De afgelopen periode zag voorzitter Charles de Boer het klantenbestand stijgen. "Op woensdag 23 september kwamen er 96 personen uit 37 gezinnen, waarvan tien nieuwe mensen en twee nieuwe gezinnen", concludeert hij. "Het aantal klanten groeit, we krijgen ook steeds vaker mensen die via de voedselbank naar ons worden doorverwezen."

Vrijwilliger Thea Duin voorzien van gezichtsbescherming - NH Nieuws

Door de aangescherpte maatregelen heeft kledingbank IJmond aan de Ambachtstraat in Beverwijk het beleid moeten aanpassen. Zo mag er per gezin nog maar een persoon naar binnen en worden ze verplicht een mondkapje te dragen. Ook de vrijwilligers dragen gezichtsschermen en wegwerphandschoenen want, zo vertelt De Boer: "We zijn allemaal pensionado’s." De Boer vertelt hoe ze zeven jaar geleden de kledingbank startte, juist om mensen hierin te kunnen voorzien. "Een nieuwe winterjas, spijkerbroek of kinderschoenen: nieuw kleding kopen is heel prijzig, zeker als je een gezin hebt en een laag inkomen. Alleen al voor een nieuwe winterjas ben je in de winkel zo vijftig euro kwijt."

Voorzitter Charles de Boer - NH Nieuws

Op het eerste gezicht doet de kledingbank niet onder voor een echte winkel, met als grootste verschil dat je hier niet hoeft te betalen voor je nieuwe outfit. Om in aanmerking te komen moet je kunnen aantonen dat je financieel in zwaar weer verkeert, door middel van bijvoorbeeld een bankafschrift. De kledingbank is afhankelijk van donaties, vervolgt De Boer. "We krijgen kleding van inwoners vanuit alle hoeken van de IJmond, maar we krijgen ook restanten van lokale kledingwinkels. Onze klanten komen trouwens ook uit alle hoeken van de IJmond, maar de meesten van hen komen uit IJmuiden en Beverwijk."

Quote "Mondkapjes zijn hier verplicht, wij zijn allemaal pensionado's" Charles de boer, voorzitter kledingbank Beverwijk

Niet alleen het aantal bezoekers wordt secuur bijgehouden, ook het reilen en zeilen van de kledingbank is tot in de details geregeld. Zo wordt exact bijgehouden wie wanneer komt en hoeveel kledingstukken ze meenemen, per bezoek mag voor ieder gezinslid drie stuks worden uitgezocht. Ook wat je meeneemt wordt op de klantenkaart genoteerd. "Niet dat een gezin in een keer vier winterjassen uitkiest en dat de klant daarna misgrijpt", legt De Boer uit. De meeste vraag is naar kinder- en dameskleding, maar ook beddengoed is erg gewild. Daarnaast hebben ze een ondergoedfonds opgericht, met steun van donateurs, waardoor ze nieuw ondergoed kunnen verstrekken. Thea Duin is sinds 5 jaar vrijwilliger bij de kledingbank. "Wij kopen van het fonds nieuw ondergoed in alle kleuren en maten, vertelt Duin. "Vooral gezinnen met kinderen maken daar dankbaar gebruik van."

NH Nieus

Op de vraag aan Duin of ze gezien haar leeftijd en het risico op corona het niet spannend vindt om juist nu aan het werk te zijn, zegt ze resoluut van niet. "Het werk dat wij doen is zo belangrijk voor deze mensen, dan blijf ik niet thuis zitten." Ook De Boer vindt het fijn dat de kledingbank op deze manier de minima kan helpen, een beetje trots is hij ook. "Wij krijgen geen subsidies en draaien volledig op vrijwilligers. Ons pand wordt kosteloos beschikbaar gesteld door de Bazaar en daar zijn wij ze heel dankbaar voor." Verwachte toename 2021 Voor de toekomst verwacht De Boer dat het aantal klanten als gevolg van de coronacrisis en de daaraan gekoppelde werkloosheidsgroei nog meer zal toenemen. "Zeker 2021 wordt een lastig jaar voor velen. Maar wij gaan gewoon door met helpen." Voor meer informatie en het doneren van kleding, kijk op kledingbankijmond.nl