Kledingbank Egmond vindt nieuw tijdelijk onderdak in voormalige basisschool

EGMOND AAN DEN HOEF - De Kledingbank Egmond verhuist volgende maand van Egmond-Binnen naar Egmond aan den Hoef. Het kan daar tijdelijk terecht in het leegstaande schoolgebouw van basisschool De Boswaid. Ondertussen gaat de zoektocht verder naar een permanente locatie. De bollenschuur waar ze nu in zitten gaat tegen de vlakte voor woningbouw.

"Deze geste vanuit de gemeente nemen we graag aan", zegt Tamara Tuls, die de kledingbank begin dit jaar startte. "Vanuit deze locatie kunnen wij verder zoeken naar een permanente locatie waar we mensen kunnen blijven helpen." Een definitieve oplossing is dit nog niet, maar de zorgen over mogelijke dakloosheid zijn voorlopig verdwenen.

De gemeente stelt De Boswaid beschikbaar aan de kledingbank. Plannen voor het hergebruik van de school staan nog niet vast. Op dit moment woont er iemand om op de ruimte te passen, en de Stichting Techniek voor Kinderen maakt er wekelijks gebruik van. Beiden blijven dat ook doen.

Per januari trekt de kledingbank dus bij hen in en is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Binnenkort is er een (coronaproof) open dag voor buurtgenoten om kennis te maken met elkaar.