Water aan de lippen bij kledingbank voor pleegkinderen: "Voortbestaan is in gevaar"

Bijna 1.000 pleegkinderen uit heel Noord-Holland worden jaarlijks via de stichting geholpen aan kleding, speelgoed en fietsen. Daardoor voelen die zich sneller thuis op hun nieuwe plek. Tineke Witte is ermee begonnen omdat ze de behoefte merkte toen ze zelf pleegouder werd, vertelt ze aan mediapartner Langedijk Centraal.

Crisissituatie

"Veel pleegkinderen staan soms vanuit een crisissituatie op de stoep, en hebben maar weinig eigen spullen bij zich. Na een tijdje draag je de zorg dan weer over aan anderen. Je kunt als pleegouder niet voor elk kind dat je opvangt zelf kleding en andere spullen blijven kopen."

Dus begon ze aan de Mossel in Noord-Scharwoude een inzamel- en uitgiftepunt voor tweedehandskleding, dat al snel werd uitgebreid met andere spullen zoals speelgoed en fietsen. Financiële steun kwam er van de Kinderpostzegels, die de stichting zes jaar lang heeft gefinancierd.

"Maar die steun is altijd maar tijdelijk, dus moeten we nu op zoek naar andere financiering." In de corona-periode was het voor de stichting heel moeilijk om nieuwe sponsors te zoeken. De hoop is nu gevestigd op de actie 'Warm Hart' van omroep KRO/NCRV.

Warm Hart-actie

Goede doelen met de meeste stemmen op de website Warm Hart krijgen een donatie van 10.000, 5.000 of 2.500 euro. Tot en met 18 november kan er nog gestemd worden. Maar Tineke Witte denkt niet dat ze daar in de prijzen gaan vallen.

"We moeten het opnemen tegen ruim 200 andere goede doelen. Het is eigenlijk alleen goed voor de naamsbekendheid. We hebben echt nieuwe sponsors en donateurs uit onze eigen buurt nodig voor ons voortbestaan. Het zou geweldig zijn als we ons daar niet langer zorgen over hoeven te maken."