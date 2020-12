Kerstpakketten voor minima: "Het geeft een geluksgevoel"

Tamara deed een oproep aan weldoeners om een pakket te sponsoren. Die matchte ze vervolgens met haar klanten, die op hun beurt konden aangeven waar behoefte aan is. "De inhoud is dus een verrassing, maar wel afgestemd op bijvoorbeeld voedselallergieën en de gezinssamenstelling."

De kerstpakkettenactie is een idee van Tamara Tuls, de oprichter van de Kledingbank. "Weet je, deze mensen hebben niks. Je krijgt soms tranen in je ogen. Als mensen al blij zijn met afbakbroodjes. Hoe bizar kan het zijn? Dit is gewoon leuk om te doen."

De Egmondse kledingbank bestaat nog geen jaar, en ziet het klantenbestand dagelijks groeien. "Door corona vallen banen weg en hebben steeds meer mensen grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. We hadden deze week alleen al zestig nieuwe klanten."

Tamara had niet verwacht dat ze over de tweehonderd pakketten kon uitdelen. "Het is een ongekend succes, dankzij al die donateurs. We spelen met het idee om volgend jaar met andere goededoelen-stichtingen samen een vergelijkbare actie op te zetten, om zo nog meer minima een rijkere Kerst te geven."