Asielboot in haven van Huizen vaart uit, 'Jammer, maar gemeente heeft veel gedaan'

De asielboot MS Fortuna is vertrokken uit de haven van Huizen. Sinds oktober vorig jaar werd de boot gebruikt als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. In deze periode is er veel gebeurd. Tijd voor het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) om te balans op te maken. "Natuurlijk is het jammer, maar ik weet dat de gemeente ontzettend veel voor ons gedaan heeft", laat locatiemanager Lioba van Dam weten.

Maandag zijn de trossen van de asielboot losgegaan in de haven van Huizen. In Oktober vorig jaar meerde de asielboot aan in Huizen om maximaal 190 asielzoekers opvang te verlenen tot maart 2023. "De boot is heel goed verwelkomd. Het Rode Kruis en het COA goed konden goed samenwerken met de gemeente", vertelt Van Dam.

In die periode kwamen de Huizers vrijwilligers vaak in actie. Zo gaven taalmaatjes Nederlandse les aan boord en mochten de asielzoekers regelmatig een balletje trappen op de velden van voetbalvereniging SV Huizen. "Het was een hele leuke integratie in Huizen."

Dat neemt niet weg dat de mensen lang moesten wachten voordat zij een BSN-nummer kregen. Zo'n dertig bewoners besloten daarom in januari te protesten op het gemeentehuis. Sommigen wachtten toen al een jaar op een BSN-nummer, terwijl ze graag aan het werk wilden. Toch liet de gemeente, ondanks de onderneming van de demonstranten, in een evaluatie weten dat de opvang op rolletjes verliep.

Maar toen het COA een verzoek deed aan de gemeente om nog langer te mogen liggen, klommen een aantal Huizers anoniem in de pen om de gemeente te laten weten dat dit tegen de afspraken was. Uiteindelijk werd het verzoek van het COA afgewezen en vaart het schip uit.

Hoe verder?

Alle bewoners hebben inmiddels een BSN-nummer gekregen en zijn ondergebracht op locaties in onder andere Zaandam, Haarlem en Vledder. 52 mensen hebben een verblijfsvergunning gekregen, en twee van hen hebben ook een woning gekregen. "Ze zijn met een vrij goed humeur vertrokken omdat ze wisten dat we goed voor hen hebben gezorgd. Ik hoop dat het nu ook goed met ze gaat," zegt van Dam.

Of het schip nu opnieuw gebruikt gaat worden als opvanglocatie of weer als hotelboot de Europese rivieren gaat bevaren is nog niet duidelijk. "Dat hopen we binnen een aantal dagen te weten, daarover zijn nu onderhandelingen gaande."