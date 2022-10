NH Nieuws neemt een kijkje op de nieuwe asielboot in Huizen: "En als Sinterklaas komt, leggen we het schip even een kade verder."

Op de MS Fortuna zijn de voorbereidingen in volle gang om hier volgende week maximaal 190 asielzoekers voor een half jaar op te vangen. Ook de vrijwilligers in Huizen staan te trappelen om hun handen uit de mouwen te steken. "Ze zijn van harte welkom hier!"

Behalve op het schip worden ook in Huizen zelf de nodige voorbereidingen getroffen. "Van sjaals breien tot Nederlands leren, en van sporten tot kleding inzamelen. Iedereen wil helpen," vertelt Jolanda Westrum, directeur van de Vrijwilligerscentrale Huizen en Huizenvoorelkaar. "Maar we kijken altijd naar de vraag die er is. Dus we houden contact met het Rode Kruis en zij geven aan wat er nodig is. Wij zetten dan de vraag uit in de gemeenschap," aldus Westrum.

"Dit zijn de wasmachines," vertelt Sam Kiers van Het Rode Kruis. Hij is de locatiemanager van het schip. "Het is de bedoeling dat de bewoners aan boord zelf hun eigen was gaan doen. Dus we hebben vier wasmachines en vier drogers."

Sam Kiers over de asielboot in Huizen: "Wij bewaren de rust, zowel aan boord, maar ook voor de inwoners." - NH Nieuws

Het is niet de eerste drijvende vluchtelingenopvang in Huizen. De vorige boot, met plek voor 150 mensen, vertrok in april dit jaar. Daar heeft het dorp veel van geleerd. "In eerste instantie was er veel onrust bij bewoners," vertelt wethouder Karin van Werven. "Maar toen de boot na drie maanden weer vertrok, was iedereen verdrietig dat de asielzoekers weer weggingen."



Van alle kanten stroomde de hulp destijds toe. "De energie in Huizen en de saamhorigheid zijn groot. In Huizen wil men graag helpen," aldus Jolanda Westrum van de Vrijwilligerscentrale. "Kerken, moskeeën, scholen, sportclubs: iedereen deed mee."



Door de problemen in het overvolle Ter Apel kwam vanuit de landelijke overheid de vraag of gemeentes in Nederland konden bijspringen. "We hebben even getwijfeld, maar besloten al snel dat we graag weer een nieuwe groep asielzoekers wilden ontvangen," aldus de wethouder.