Huizen komt weer met een asielboot: waar kunnen Gooise gemeenten nog meer vluchtelingen opvangen?

In Huizen is het sein voor de terugkeer van een asielboot op groen gezet. Met dit aanbod wil de gemeente een steentje bijdragen aan de asielcrisis in Nederland. Maar hoe zit 't eigenlijk in de rest van 't Gooi? Tot nu toe zijn er vooral veel vragen gesteld over wat er mogelijk is, maar is er nog bitterweinig concreet in andere gemeenten.

NH Nieuws / Mark Arents

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de landelijke overheid zijn met spoed op zoek naar locaties waar vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. Het aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen puilt al maanden uit. Het is zelfs zo erg dat honderden mensen iedere dag buiten moeten slapen. Er wordt een beroep gedaan op gemeenten om te helpen, maar met de opvang van Oekraïense vluchtelingen en andere is dat toch een moeilijke zoektocht. Na enige vertraging is duidelijk dat Huizen de eerste Gooise gemeente is die met een aanbod komt voor tijdelijke noodopvang. Vorige week zijn alle partijen het eens geworden over de terugkeer van een hotelboot voor asielzoekers in de haven. Aan het begin van dit jaar ving Huizen naar tevredenheid van politiek en samenleving al 150 vluchtelingen op. Aanbod van Huizen Een kleine twee maanden terug lag het aanbod al op tafel bij de politiek in Huizen. De terugkeer van de vluchtelingenboot leek een formaliteit, omdat vrijwel alles gaat zoals het vorig jaar al gebeurde, aarzelde een deel van de partijen om weer ja te zeggen tegen de tijdelijke komst van een asielboot. Er was meer informatie nodig vond de meerderheid van de raad begin juli nog. Nu is alles helemaal in orde en is het oké dat Huizen aanklopt bij het COA om opnieuw een boot aan te leggen in de werkhaven. Het aanbod luidt dat de gemeente 150 tot 200 vluchtelingen voor een periode van drie tot maximaal zes maanden wil opvangen. De Huizer voorkeur is om zo'n 150 asielzoekers op te vangen, maar er is wat extra mogelijk als dat heel erg nodig is.

Andere gemeenten Niet aan de zijlijn blijven staan, maar echt meehelpen, is een oproep die onder meer te horen is in Wijdemeren. Daar stelt de lokale D66 dat de gemeente de handen uit de mouwen moet steken. Gezien het acute probleem van noodopvang voor asielzoekers en huisvesting voor statushouders vinden de Democraten dat Wijdemeren in actie moet komen om 'menswaardige opvang' te bieden. Wat D66 Wijdemeren betreft, zijn er wel degelijk opvangmogelijkheden binnen de gemeentegrenzen. Multifunctioneel centrum De Dobber in Kortenhoef en tijdelijke verblijven creëren in vakantieverblijven zijn oplossingen die de partij aandraagt bij het college. Angstvallige stilte In Gooise Meren heeft de PvdA aangeklopt bij burgemeester Han ter Heegde. Het blijft op het gebied van opvang van vluchtelingen angstvallig stil en dat baart de oppositiepartij zorgen. "Laten we nu eens kijken door de bril van medemenselijkheid in plaats van door de bril van efficiëntie", is het statement van de sociaaldemocraten. De burgervader zou inmiddels hebben laten weten op zoek te zijn naar opvangplekken. Vooralsnog heeft dat niet geleid tot iets concreet. De Gooise gemeenten hebben de opdracht gekregen van de landelijke overheid om 2.000 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en nog eens 225 andere vluchtelingen. Maar dat aantal bedden wordt tot nu toe niet gehaald. De mededeling vanuit het college dat er gezocht wordt naar oplossingen voor de langere termijn is voor de PvdA en Democraten Hilversum niet goed genoeg. De huidige situatie is zo ernstig dat er nu ook naar noodopvang moet worden gekeken.

Overigens is het wel zo dat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in juli al liet weten Ter Apel te willen ontlasten door samen met Flevoland noodopvang te gaan verlenen. Gezamenlijk vangen zij tijdelijk 150 vluchtelingen op. In Hilversum zijn enkele tientallen asielzoekers ondergebracht in Hotel Gooiland. Asielzoekerscentrum Niet alleen politieke partijen in de regio hebben aan de bel getrokken, maar Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG) voert op dit moment een lobby om Crailo te heropenen als asielzoekerscentrum. Voorheen heeft 't Gooi daar wel tot duizend vluchtelingen opgevangen. Gezien de huidige asielcrisis zouden hier opnieuw honderden asielzoekers terecht kunnen. De stichting is een online-petitie begonnen - die al flink wordt ondertekend - en is al in de pen geklommen richting staatssecretaris Eric van der Burg (asielzaken) met de mededeling om de AZC-poorten van Crailo weer open te doen.