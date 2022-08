Onrust over aantal vluchtelingen op Philipscomplex, locatie wordt nu alleen onderzocht voor opvang

Dat Hilversum 500 vluchtelingen zou willen onderbrengen op het voormalige Philipsterrein heeft de wenkbrauwen bij de omwonenden behoorlijk doen fronsen. Na zorgelijke berichten te hebben ontvangen uit de wijk heeft de gemeente meteen een brief verstuurd om de zorgen bij de buurt zo goed mogelijk weg te nemen, ook al blijkt het complex wel degelijk in beeld te zijn als opvanglocatie.

Eerder dit jaar maakte de gemeente al bekend dat het voormalige Rabobankpand op het Arenapark omgebouwd wordt tot een opvangplek. Daar is straks plaats voor maximaal 360 Oekraïners. Momenteel vangt de gemeente de vluchtelingen uit Oekraïne op in het oude VARA-gebouw aan de Heuvellaan 50. Hier is maximaal plek voor 350 personen, nu zitten er 267. Deze tijdelijke opvang blijft tot maart 2023 beschikbaar.

"Het aantal beschikbare plekken is veel te laag voor de taakstelling van 930 Oekraïense vluchtelingen in Hilversum. En de kans is groot dat dat het Rijk de taakstelling binnenkort verder verhoogt", is de mededeling uit het raadhuis.

Hilversum is onderdeel van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De landelijke overheid heeft alle veiligheidsregio's de opdracht gegeven om meer vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, ook voor de langere termijn. Hilversum is nu druk op zoek naar passende opvangplekken.

In de vorige week dinsdag verstuurde brief doet de gemeente de huisvesting van 500 vluchtelingen af als geruchten. Maar dat een deel van het Philipscomplex in de nabije toekomst kan gaan fungeren als opvanglocatie voor tientallen of honderden vluchtelingen is zeker niet uitgesloten.

Bij buurtbewoners is onrust ontstaan doordat in de afgelopen periode bekend was geworden dat er 'honderden' vluchtelingen zouden komen op het terrein in Oost. Volgens diverse buurtbewoners zou de opvang er enkele jaren blijven en zou de deal tussen de eigenaar van het complex aan de Anton Philipsweg en de gemeente al beklonken zijn.

Om meer van dit soort langere verblijfplaatsen te bieden, doet Hilversum nu onderzoek naar meerdere locaties binnen de gemeentegrenzen. Eén gebouw van het oude Philipscomplex is nu in beeld om de locatie bewoonbaar te maken. Maar de kogel hierover is volgens de gemeente absoluut nog niet door de kerk.

Collegebesluit

"Pas als er meer duidelijkheid is over de behoefte aan opvang gaan we de resultaten van het onderzoek naast elkaar leggen en neemt het college hierover een besluit", is de mededeling aan de verontruste buurtbewoners.

Al vele jaren is het Philipsterrein niet meer in gebruik. Momenteel is het complex in beheer van Bewaakt en Bewoond, dat woonplek biedt aan anti-krakers. Over een aantal jaar moeten hier 260 nieuwbouwwoningen zijn verrezen, waaronder 80 sociale huurwoningen. Voordat de deal in kannen en kruiken was, hebben de eigenaar Philipshof Residences en de gemeente lang met elkaar gebakkeleid over de invulling van het terrein.

Hilversum is bezig nu onder meer bezig met een plan voor woningbouw op het oude kantorenterrein. Volgend jaar komt het nieuwe bestemmingsplan voor dit complex. Dat is het moment dat omwonenden met de gemeente in gesprek kunnen over het nieuwe bestemmingsplan.

JOP

In het verleden is de Anton Philipsweg ook een beoogde locatie geweest voor een door voormalig burgemeester Pieter Broertjes zo gewenste jongerenontmoetingsplaats (JOP). Bewoners wisten hier een stokje voor te steken. Zij vreesden overlast van hangende jongeren in hun buurt.

Met de komst van honderden vluchtelingen is overlast niet ondenkbaar. Donderdag berichtte NH Nieuws over klachten van de omwonenden van de Heuvellaan. De situatie in en rond de opvang van Oekraïners ervaren zij onder andere als 'onveilig'. De gemeente heeft maatregelen genomen om de veiligheid van omwonenden te garanderen.