Vluchtelingen zullen Huizen missen: 'We voelden ons hier geen asielzoeker'

Over twee weken vaart de hotelboot uit die als noodopvanglocatie voor vluchtelingen werd gebruikt in de haven van Huizen. Mondjesmaat worden de vluchtelingen overgeplaatst naar andere locaties, ondanks de goede ervaring die Huizen had met de vluchtelingen en andersom. NH Nieuws sprak met vluchtelingen die de afgelopen drie maanden verbleven op de boot.

"Als we zien hoeveel Nederlanders voor ons gedaan hebben, kunnen we niet anders dan van Nederland houden", vertelt Hakim* geëmotioneerd. Het warme onthaal met onder andere succesvolle inzamelingsacties, liet de vluchtelingen niet ongemoeid. "Bij aankomst lag er meteen een kaart vanuit de kerk op ons bed. We voelden ons welkom." *Hakim is niet zijn echte naam. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

En dat gevoel is niet weggegaan tijdens hun verblijf. "Als je ziet hoe gemakkelijk de Nederlandse bevolking helpt, kun je niet anders dan dankbaar zijn", aldus Muhammed. "Maar uiteindelijk ben je hier natuurlijk wel als vluchteling." Dat betekent dat ze niks te zeggen hebben over het vervolg van hun verblijf in Nederland. Zo weten sommigen nu nog niet naar welke locatie ze worden overgeplaatst. Aslam weet het al wel: "Ik ga naar Wageningen." Maar enig idee hoe het er daar uitziet of waar het ligt, heeft hij niet. "Ik vond Huizen prachtig."

Voor Jeroen, die de afgelopen drie maanden vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werkte op de hotelboot is het ook een gekke periode. "Jammer dat we moeten sluiten, dit is een mooie tijd geweest. Ik had nog wel even willen doorwerken hier." Tekst gaat door onder de foto.

Jeroen, medewerker COA

Het COA worstelt met permanente verblijfplaatsen voor asielzoekers in Nederland. Volgens Jeroen is de noodopvanglocatie in Huizen een prima tijdelijke oplossing geweest, maar hij hoopt dat gemeentes als Huizen zich durven in te zetten voor vaste locaties. "Langdurige opvang is gewoon beter, dan kun je echt wat opbouwen." Dankbaar Deze zomer zal de haven in Huizen gewoon weer gevuld zijn met pleziervaart en daarmee is de plek dan ook ongeschikt voor langdurige opvang. De vluchtelingen die NH Nieuws spreekt gaan de boot echter wel missen. "We zijn hier echt behandeld als mens, niet als asielzoeker. Soms voelden we ons als een gast op deze boot", vertelt Hakim. "Hoe kunnen we samen met onze kinderen iets terugdoen voor dit land." De dankbaarheid is niet alleen bij hem groot. "Huizen, ik wil jullie vanuit de grond van mijn hart bedanken", vertelt Muhammed. "