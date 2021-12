Komst vluchtelingen hotelboot Huizen definitief, eerste bewoning al voor de kerst

Er is in verband met de veiligheid voor gekozen om op de locatie geen gezinnen met kinderen op te vangen. "Het is natuurlijk een schip dat in het water ligt", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "Als je kinderen in zo'n omgeving wil laten verblijven, komt er veel meer bij kijken met betrekking tot veiligheid. Er zal dan op een hele andere manier toezicht gehouden moeten worden. Daarom is er de keuze gemaakt om echt alleen volwassenen een plekje te geven op de hotelboot."

Op maandag 20 december meert de hotelboot af in de werkhaven. Op dinsdag 21 december vinden alle noodzakelijke checks plaats en wordt het gebied op de kade rondom het schip ingericht. De dagen daarna worden de vluchtelingen in groepjes per bus naar de hotelboot gebracht. De tijdelijke noodopvang tot 31 maart 2022 is daarmee een feit.

Klankbordgroep

Burgemeester Niek Meijer: “Ondanks de snelheid waarmee alles afgewogen moest worden, hebben we getracht om gevoelens, beelden, zorgen en vragen in beeld te krijgen. Ik realiseer me dat we niet alle onzekerheden kunnen wegnemen; de praktijk zal zich moeten bewijzen. Wel kan ik u verzekeren dat we staan voor een leefbare en veilige omgeving voor iedereen, waarin wij omkijken naar elkaar.”

Om tijdens de periode van de noodopvang ‘vinger aan de pols te houden’ wordt een klankbordgroep ingericht, waaraan omwonenden, ondernemers, COA, politie en gemeente deelnemen. Met deze klankbordgroep zal regelmatig overleg plaatsvinden, waarbij ervaringen worden besproken.