Huizers geven gul voor vluchtelingen op 'asielboot': "Nu écht niks meer nodig"

Heel Huizen loopt uit om de nieuw aangekomen vluchtelingen te kunnen helpen. Zo moest een kledinginzamelingsactie vervroegd gestopt worden, vanwege het grote succes. "Het is overweldigend geweest, zoveel kleding hebben we al opgehaald", aldus Silvia van Beusekom van de vrijwilligerscentrale.

"We moeten niet vergeten dat het maar om 150 vluchtelingen gaat, die hier ongeveer drie maanden blijven", legt Wijgert van der Wal uit. Hij coördineert samen met anderen de hulp die zowat alle kerken in Huizen willen bieden. "Wij hebben afgesproken om niet zomaar acties op te zetten, maar goed te luisteren naar de vrijwilligerscentrale en het COA. Zij weten het beste waar de behoeftes van de vluchtelingen liggen."

Op de deur staat ook groot dat de actie wegens succes is gestopt. Niet iedereen neemt genoegen met dat antwoord, zo laat een man twee kartonnen tassen bij de deur achter: "Ik neem het niet mee terug naar huis." Van Beusekom: "Op een paar van dat soort reacties na is de actie echt geslaagd. Huizen mag trots zijn."

Tientallen zakken vol met kleding liggen nog klaar in het kerkgebouw van de Fontein. Om de paar minuten klopt iemand tevergeefs op de deur: "We hebben echt niks meer nodig", vertelt van Beusekom. "Afgelopen zaterdag hebben we zoveel gekregen, dus vanmiddag hebben we de actie gecanceld."

Ook verschillende moskeeën zetten zich via dezelfde weg in. "Wij staan altijd klaar bij dit soort acties", aldus Mohamed Azaghouli van de An-Nasr moskee. "We werken hier in Huizen veel samen met de kerken, zo zijn we maatschappelijk betrokken. Ook wij zitten vol wat kleding betreft", sluit hij lachend van trots af.

Samenwerking

De samenwerking tussen allerlei instanties is volgens Silvia van Beusekom dan ook de reden van het succes. "Je merkt dat bijna heel Huizen iets wil doen. Samen met de gemeente en het COA proberen wij er echt voor te zorgen dat al die hulp gestructureerd aankomt bij de vluchtelingen."

De komende tijd zullen nog meer initiatieven plaatsvinden, waar nieuwe vrijwilligers bij nodig zijn. "Zo zoeken meerdere asielzoekers taalmaatjes om de Nederlandse taal te leren. Binnenkort maken wij bekend wat er allemaal gaat gebeuren", aldus van Beusekom.