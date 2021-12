Hotelboot voor 150 asielzoekers ligt klaar: "We willen echt toegankelijk zijn"

Pal naast de gigantische Ark van Noach ligt hotelboot 'Carissima' klaar in de werkhaven van Huizen voor 150 asielzoekers. NH Nieuws kreeg een rondleiding over de boot en kreeg te zien hoe de vluchtelingen daar tot maart 2022 zullen verblijven. "Huizen heeft ons een warm welkom geheten", aldus Pieter Deinum, locatiemanager vanuit het COA op de boot.

"De instroom is zo hoog in Ter Apel, dat wij hier volwassen mensen die pas net in Nederland zijn aangekomen, onderdak gaan bieden." De nood bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is hoog. De gemeente Huizen kondigde drie weken geleden aan te willen helpen met het grote landelijke tekort aan opvangplekken voor asielzoekers.

"We zullen ze voorbereiden op de procedure die ze ingaan en er is ook dagbesteding voor iedereen." De asielzoekers mogen van alle voorzieningen op het schip gebruik maken. "Ze kunnen in de lobby zitten of het restaurant, dat is ook wel erg prettig in deze koude tijd." Faciliteiten als een zwembad en sauna zijn aan boord, maar niet functioneel. Het zwembad staat simpelweg leeg.

Bekijk hieronder hoe de hotelboot er van binnen uitziet.