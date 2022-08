Na eerste oproep nu ook petitie om asielzoekerscentrum Crailo te heropenen

Er is een petitie gestart om staatssecretaris Eric van der Burg (asiel en migratie) er van te overtuigen om het voormalig asielzoekerscentrum op Crailo te heropenen. De petitie komt van de Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG), die eerder ook al een brief stuurde naar de staatssecretaris. De opvangnood in Nederland is hoog en op het voormalige defensieterrein kunnen de Gooise gemeenten volgens de stichting honderden vluchtelingen opvangen.

NH Nieuws

Wat de stichting betreft wordt het asielzoekerscentrum op het terrein op de grens van Bussum, Hilversum en Laren weer opgebouwd om vervolgens de poorten weer te openen om vluchtelingen op te vangen. Een week geleden probeerde de stichting de staatssecretaris al met een brief te overtuigen, nu klapt het er dus met een petitie overheen. De petitie is sinds gisteren te ondertekenen, wat tot nu toe meer dan tachtig mensen hebben gedaan. Het doel is om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen om de staatssecretaris nog meer te overtuigen. Tot duizend vluchtelingen De stichting wijst erop dat het asielzoekerscentrum - dat nu zes jaar geleden de deuren definitief sloot - tot de sluiting altijd goed heeft gefunctioneerd. De Gooise stichting zet zoveel druk omdat de asielcrisis groot is. Al tijden moeten mensen bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel buiten slapen omdat het er te vol is. Mondjesmaat komen er nu andere locaties bij in Nederland. Crailo zou daar één van moeten zijn, want daar is plek voor veel vluchtelingen, meent de stichting. Op het hoogtepunt leefden er zo'n duizend vluchtelingen op het terrein. De Gooise gemeenten zouden met de heropening van Crailo volgens de stichting een goede bijdrage te kunnen leveren aan de opvang van vluchtelingen. En voor 't Gooi betekent dit een serieuze duit in het zakje. Tot nu toe blijven de Gooise gemeenten volgens de stichting 'ernstig in gebreke' als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Hels karwei De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft eerder al laten weten dat het voldoen aan de opvang van 2.000 Oekraïners en 225 andere vluchtelingen een hels karwei wordt. Het is maar de vraag of de Gooise gemeenten deze aantallen gaan halen en dan dreigt er gezien de vluchtelingenstroom nog een groter beroep te worden gedaan op de gemeenten.

Of er ook daadwerkelijk vluchtelingen opgevangen kunnen worden op Crailo is maar de vraag. Er ligt namelijk een bouwplan. Op Crailo moet de meest duurzame wijk van het land komen met bijna 600 woningen, zo'n vijf hectare aan bedrijventerrein en dan wordt een deel nog teruggegeven aan de natuur. Dat plan loopt al even. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre het complex nog om te bouwen is tot een asielzoekerscentrum. De directeur van projectontwikkelaar GEM Crailo BV wilde vorige week geen commentaar geven op de brief van de stichting. Dus wat eventueel mogelijk is, blijft voorlopig onduidelijk. Alleen voor opvang? Overigens klinkt er ook kritiek aan het adres van de Stichting Natuur en Landschap het Gooi. Veel mensen vragen zich af of de stichting alleen als doel heeft vluchtelingen op te vangen op Crailo of dat er meer achter zit. De stichting vecht voor natuurbehoud op Crailo. Als door de komst van het asielzoekerscentrum de bouwplannen of Crailo vertraging oplopen of zelfs helemaal niet doorgaan, zou dat de stichting niet slecht uitkomen. De stichting is eind 2021 al eens naar de Raad van State gestapt om te voorkomen dat plannen op Crailo, omdat dit 'onomkeerbare gevolgen heeft voor natuur en beschermde diersoorten'. De petitie richting zich ook wel degelijk op de natuur, zo blijkt uit de argumenten om de petitie te ondersteunen. Crailo is een toevluchtsoord voor de ree, rode eekhoorn, das, vos en boommarter. Maar ook diverse vogelsoorten ontvluchten daar de drukte en vinden op Crailo een schuil- en overnachtingsplaats.