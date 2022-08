Weer oproep: asielzoekerscentrum Crailo moet weer open om asielcrisis te verlichten

Maak Crailo weer klaar als asielzoekerscentrum nu Nederland kampt met een groot opvangprobleem van vluchtelingen. Daarmee kan 't Gooi een beduidend grotere bijdrage aan de opvang leveren. Dat is het duidelijke verzoek van Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG) aan het adres van staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie. Ze hebben de staatssecretaris een brief gestuurd.

Wat de stichting betreft wordt het voormalig asielzoekerscentrum weer opgebouwd om de komende tijd dienst te doen als vluchtelingen opvang. Op het terrein kunnen - zo berekent de stichting - door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de landelijke overheid veel vluchtelingen opgevangen worden.

Dat is hard nodig. Nederland kampt momenteel met een groot probleem. Het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel stroomt over. Honderden vluchtelingen, die zich willen aanmelden, moeten daar bijvoorbeeld buiten slapen, omdat er geen plek meer is voor ze.

Nood hoog

De nood is hoog en de locatie aan de Amersfoortsestraatweg in Gooise Meren kan heel goed uitkomst bieden, zo meent de stichting in de brief aan de staatssecretaris. "Het AZC Crailo heeft zonder overlast te geven voor natuur en landschap in het Gooi jarenlang in de tachtiger en negentiger jaren goed gefunctioneerd", meldt de SNLG. Dus waarom zou dat nu niet nog eens kunnen?

De stichting vindt dat de Gooise gemeenten nu te weinig doen om asielzoekers onderdak te bieden. In de brief is te lezen dat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in hun optiek zelfs 'ernstig in gebreke is' als het gaat over de opvang van asielzoekers. Daar mag wel wat meer inzet getoond worden, is de lezing van SNLG.

Heel lastig

Afgelopen voorjaar liet de veiligheidsregio weten dat het heel lastig is om aan de opdracht van het Rijk te voldoen om gezamenlijk 2.000 opvangplekken te bieden aan gevluchte Oekraïners.

Om Ter Apel een beetje te ontlasten heeft 't Gooi in juni samen met Flevoland beloofd om 150 vluchtelingen op te vangen. Eerder heeft Hilversum 54 vluchtelingen voor een maand ondergebracht in Hotel Gooiland.

