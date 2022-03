Verkennend gesprek over opvang van vluchtelingen op terrein asielzoekerscentrum Crailo

Een deel van het voormalige asielzoekerscentrum op Crailo of andere panden op het stuk grond op de grens van Bussum, Laren en Hilversum, lijken in beeld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er wordt op korte termijn een verkennend gesprek gevoerd op het terrein tussen de gemeente Gooise Meren en de projectontwikkelaar van het gebied over wat er wel en niet mogelijk is. Dat bevestigen zowel de gemeente als de projectontwikkelaar aan NH Nieuws.

Het voormalig asielzoekerscentrum op Crailo - NH Nieuws

De panden van het voormalig asielzoekerscentrum op Crailo, waar vanaf halverwege de jaren negentig meermaals honderden vluchtelingen werden opgevangen, worden de laatste maanden vaker genoemd als opvangplek voor asielzoekers. De roep om opvangplekken was de laatste maanden al groot door de toestroom van vluchtelingen uit onder meer Afghanistan, maar is door de Oekraïne-oorlog alleen maar groter geworden. Er wordt landelijk al gezocht naar de 'eerste 25.000 opvangplekken' voor Oekraïense vluchtelingen. Tot nu toe klonk er steevast een 'nee' voor het heropenen van een vluchtelingenopvang op Crailo. De argumenten: op het uitgestrekte terrein verrijst de komende jaren een grote woonwijk. Daar komt nog eens bovenop dat het terrein geen eigendom meer is van de gemeenten, maar van de projectontwikkelaar en de gemeenten er dus geen zeggenschap meer over hebben. Verkennend gesprek De eerdere 'nee' lijkt ondertussen niet meer zo stellig als eerder het geval. De gemeente Gooise Meren en projectontwikkelaar GEM Crailo voeren nog deze week een verkennend gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van opvang van Oekraïense vluchtelingen op het terrein van het voormalig asielzoekerscentrum. "Dat gesprek komt er op verzoek van de gemeente Gooise Meren", bevestigt Ingeborg Vos van projectontwikkelaar GEM Crailo. De gemeente Gooise Meren bevestigt het bestaan van dat gesprek. Een woordvoerder van de gemeente laat weten tot die tijd geen inhoudelijke mededelingen te doen. Ook de ontwikkelaar van het Crailo-gebied geeft nog weinig prijs over de eventuele opvang van Oekraïense vluchtelingen op het terrein. "We moeten nog met elkaar om tafel. Voordat we gesproken hebben, kunnen we echt nog niet meer zeggen", zo klinkt het. Tekst gaat door onder de foto

De Kolonel Palmkazerne, een van de bestaande panden op Crailo - GEM Crailo BV

Het voormalige asielzoekerscentrum op Crailo zou volgens de projectontwikkelaar niet meer volledig intact zijn, maar dat zegt niet dat er niets mogelijk is. "Vanwege de herontwikkeling van het terrein hebben we op het hele terrein al enkele panden gesloopt, maar een deel van de panden staat nog wel overeind", vertelt Vos. Zo vertellen andere bronnen dat er van het voormalige asielzoekerscentrum nog zeker zes opstellen overeind staan, en bovendien nog zijn aangesloten op de nutsvoorzieningen en momenteel anti-kraak bewoond worden. Het voormalig asielzoekerscentrum ligt op grondgebied van de gemeente Laren, dat vandaag nog niet gereageerd heeft op vragen over de nieuwe ontwikkelingen op het Crailo-terrein. Op het grondgebied van Bussum staat de oude Kolonel Palmkazerne nog overeind. Een deel van de verlaten kazerne wordt ook anti-kraak bewoond, waardoor het niet gek zou zijn als daar naar gekeken wordt. Andere opvangplekken Het Crailo-terrein is niet de enige plek waar de gemeente Gooise Meren naar kijkt als het gaat om de opvang van Oekraïense vluchtelingen. "We zijn met verschillende partijen in gesprek over verschillende mogelijkheden binnen de gemeentegrenzen", aldus een woordvoerder. Naar welke locaties specifiek wordt gekeken, kan de gemeente niet zeggen. Gooise Meren neemt pas na de gehele inventarisatie een besluit over de mogelijke vluchtelingen. "De bereidheid om deze mensen te helpen is bijzonder groot. Totdat besluiten zijn genomen brengt de gemeente geen specifieke locaties, kansrijk of minder kansrijk, naar buiten. Daarover speculeren heeft dan ook geen zin."

Politieke vragen over vluchtelingenopvang De toenemende vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne en de ontstane situatie vanwege de oorlog met Rusland, zorgen ervoor dat ook de lokale politiek met een steeds grotere roep om hulp komt. Verschillende politieke partijen roepen de gemeente Gooise Meren ook al op te kijken wat het kan doen om Oekraïense vluchtelingen te helpen en eventueel onderdak te geven. De lokale PvdA-fractie komt morgen met een voorstel naar de gemeenteraad om burgemeester en wethouders op te roepen alles in het werk te stellen om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Dat voorstel wordt op voorhand al gesteund door lokale partij Goois Democratisch Platform, dat morgen ook met een reeks vragen over de mogelijkheid om het voormalig asielzoekerscentrum op Crailo weer te openen zodat er Oekraïense vluchtelingen gehuisvest kunnen wordne.