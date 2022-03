Bussumse stichting kan hulpgoederen bijna niet meer aan: "Vol van plint tot plafond"

Van gekkigheid weet Stichting Kinderen in Nood niet meer waar ze alle hulpgoederen voor de vluchtelingen uit Oekraïne moeten laten. De opslag in Bussum zit al helemaal vol en dat geldt bijna voor de loods in Ankeveen, die in allerijl dienst doet als reserve-opslag. Het is nu zelfs zo dat de stichting clubs en particulieren vraagt even te wachten met hun acties.

Er is sprake van een continue stroom van kleding, levensmiddelen en etenswaren. Gisteren was het volgens De Jong zelfs zo druk dat handhaving vroeg om te stoppen met het inzamelen. De Laarderweg stond helemaal vast met mensen die spullen wilden afgegeven bij de opslag aan De Peppels met een lange file tot gevolg.

De Jong vertelt dat zij niet alleen hulp krijgen van Bussumers en andere mensen uit 't Gooi, maar dat mensen van Maastricht en Texel tot aan Enschede zich hebben gemeld bij Kinderen in Nood. "Echt iedereen springt erop. Overal ontstaan spontane initiatieven. We hebben ontzettend veel hulp gekregen."

Normaliter nemen de vrijwilligers op twee momenten in de week goederen in voor de mensen die het allesbehalve breed hebben in bijvoorbeeld Hongarije en Roemenië, waar de stichting projecten heeft. Nu zijn ze vijf dagen van 9.00 tot 16.00 uur aanwezig om de spullen aan te nemen en te sorteren. Het is gekkenhuis.

"Ik heb dit nog nooit meegemaakt en we hebben in de afgelopen jaren toch heel wat acties gehad", meldt Erik de Jong, voorzitter van Kinderen in Nood. Zelf is de geboren Naarder al dertig jaar betrokken bij de Bussumse hulpinstantie.

Stichting Kinderen in Nood is meteen na de Russische invasie begonnen met de hulpactie. De Jong vertelt dat hij donderdag 24 februari om 6.00 uur al gebeld werd door zijn Hongaarse contact met de vraag of er zo snel mogelijk hulpgoederen naar de Hongaars-Oekraïnse grens kunnen komen.

Verder heeft de stichting nog drie gymzalen in Bussum vol met goederen staan, kan er inmiddels ook bijna niets meer bij in de loods in Ankeveen en is de actie van de stichting in het Overijsselse Zwartsluis meer dan een groot succes.

Het gevolg van de vele gulle gevers is dat de opslag in Bussum tjokvol zit. "We hebben duizenden vierkante meters in De Haven aan De Peppels, maar het staat vol van de plint tot aan het plafond", aldus De Jong.

"De uitvlucht was al voorzien. We hebben een groot depot in Ebes, vlakbij de grens met Oekraïne. We hebben meteen vrijwilligers van ons aan de grens gezet en die konden de eerste vluchtelingen om 12.00 uur al opvangen", vertelt de voorzitter.

"Het komt heel dichtbij", is de verklaring van De Jong voor de enorme hoeveelheid verkregen hulp. "Alles is nu gedeeld en bekend. Het is op de voet te volgen via internet. Mensen zijn zo enorm betrokken. Dat zie je ook bij onze vrijwilligers, waarvan een aantal de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Die stonden van de week te huilen. Voor hen was het een déjà vu-moment."

Ongekend

Na het alarmerende telefoontje zette de stichting direct een crowdfundingsactie in de steigers. Daarnaast liet Kinderen in Nood het hele netwerk en de rest van de wereld via social media weten dat zij in actie komt voor Oekraïne. Een ongekende toeloop is het gevolg.

Vrijdag gaat een megatrailer, inhoud 120 kuub, vanuit Zwartsluis naar Ebes. In Bussum laden ze een dag later. Dan vertrekt er een wagen vol naar de Roemeens - Oekraïense grens én eveneens naar het Hongaarse Ebes. In beide gevallen gaat om 100 kuub aan hulpgoederen. Inmiddels is besloten zaterdag 12 maart weer te gaan laden.

Aanslag

Met de lading van volgende week erbij betekent dat dit al het achtste transport van Kinderen in Nood in 2022 is. De Jong vertelt dat de stichting normaal gesproken één transport per maand doet. "Dit is een aanslag op onze vrijwilligers."

En het frustrerende is nog dat alle hulp eigenlijk te weinig is. De voorzitter vertelt dat er dagelijks 68.000 Oekraïners de grens oversteken. Ze komen in koude omstandigheden terecht en hebben zelf nauwelijks spullen bij zich, omdat zij huis en haard verlaten hebben. "We hebben tien transporten per dag nodig", meldt De Jong tot slot.