Meerderheid NH Nieuws-panel voor opvang Oekraïense vluchtelingen in eigen gemeente

Meer dan de helft (58 procent) vindt in hoge tot zeer hoge mate dat dit moet gebeuren en 32 procent in redelijke mate. Enkele deelnemers zijn ook zelf aan het kijken of ze vluchtelingen kunnen opvangen. Tien procent vindt dat niet nodig. Die groep vindt vooral dat de Oekraïeners in de regio moeten worden opgevangen, zoals in Polen.

Ook zijn er meerde panelleden die wel voor opvang zijn, maar er moeite mee hebben dat Oekraïeners voor hun gevoel meer welkom zijn dan andere vluchtelingen, zoals uit bijvoorbeeld Syrië.

Donaties en acties

Daarnaast hebben veel deelnemers geld gedoneerd aan internationale hulporganisaties. Maar ook lokale acties worden ondersteund. Zo worden er kleren en hulpgoederen ingezameld, maar bijvoorbeeld ook dierenvoer of medicijnen voor dieren.

Onder de ondervraagden is ook flinke woede over de inval van Rusland in Oekraïne. 93 procent veroordeelt die in hoge tot zeer hoge mate en 4 procent in redelijke mate. Drie procent heeft begrip voor militaire actie.

Of de genomen sancties tegen Rusland effect zullen hebben, betwijfelt bijna de helft (46 procent). Mensen uit die groep denken dat de president van Rusland, Vladimir Poetin, zich er weinig van aantrekt. Zelfs als ook Russische inwoners worden getroffen. 44 procent denkt dat het in redelijke mate helpt, en 10 procent gelooft in hoge tot zeer hoge mate in de effectiviteit.

Zorgen over veiligheid en prijzen

De NH Nieuws-panelleden maken zich ook zorgen over de veiligheid van de rest van Europa door het conflict. Bijna tweederde vindt dat in hoge tot zeer hoge mate. Daarnaast merken mensen indirect de effecten van de oorlog. En dan worden vooral de hoge energie- en brandstofprijzen genoemd. Al geven mensen ook aan dat het niet te vergelijken is met wat oorlogsslachtoffers moeten doorstaan.