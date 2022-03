Eigenaar sterrenrestaurant vangt Oekraïens gezin op: "Vaders zijn aan het vechten"

Hij hoefde er niet lang over na te denken: Martin van Bourgonje, eigenaar van sterrenrestaurant Merlet in Schoorl, vangt momenteel twee uit Oekraïne gevluchte moeders en hun dochters van 5 en 8 jaar op. Binnen een uur was er al genoeg kleding en speelgoed ingezameld voor de meisjes. Ook scholing lijkt te lukken. "Iedereen helpt en werkt mee", aldus Van Bourgonje.

Opgevangen Oekraïense meisjes zijn blij met de gedoneerde spullen - Martin van Bourgonje

De meisjes zijn familie van een Oekraïense man die in Van Bourgonjes restaurant werkt. "Wij hebben al jaren Oekraïense mensen hier werken. Het zijn hele goeie mensen, die hebben altijd voor ons klaargestaan", vertelt de eigenaar. "Toen de paniek uitbrak, hebben we overlegd: wat kunnen we voor hen doen?"

Van Bourgonje besloot de moeders en hun twee dochters die naar Nederland werden gehaald, op te vangen in het zogenaamde 'personeelshuis' van het restaurant: een woonhuis in Schoorl waarin hij kamers verhuurt aan zijn medewerkers. "Deze vluchtelingen vangen we daar nu kosteloos op." De vaders van de meisjes zijn in Oekraïne achtergebleven om te vechten, vertelt Van Bourgonje. Fietsen Na een oproep van Van Bourgonje voor kleding voor de meisjes was er binnen een uur al meer dan genoeg gedoneerd, ook speelgoed. "Een collega stelde zelfs fietsen beschikbaar, en er kwamen donaties van gasten die hier kwamen eten." Tekst gaat verder onder de Facebook-post.

Wij hebben een gezin (2 dames en 2 kinderen opgevangen uit oekraine) mannen moeten meevechten. Vreselijk allemaal! ... Posted by Martin van Bourgonje on Wednesday, March 2, 2022

Ondanks de verschrikking van de oorlog is de Oekraïense familie verrast en dankbaar voor de steun, vertelt Van Bourgonje. Hoe het nu de komende weken verder gaat, weet hij eigenlijk niet. "We hebben het over een land dat kapot geschoten wordt door de Russen. Maar we gaan proberen zo goed mogelijk voor deze mensen te zorgen." Naar school Met de plaatselijke school Teun de Jager lijkt het in ieder geval te lukken om de meisjes onderwijs te laten volgen. "Al moeten we misschien oppassen dat we niet te snel gaan, ze moeten nog wennen natuurlijk", zegt Van Bourgonje. Hij hoopt verder dat meer mensen bijvoorbeeld hun zomerhuisje beschikbaar stellen voor Oekraïense vluchtelingen, en dat de gezinnen tezijnertijd weer kunnen worden herenigd. "Ik hoop dat de vaders heel uit de strijd komen."