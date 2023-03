Verlenging asielzoekersboot Huizen afgewezen, schip vaart over paar weken uit

De tijdelijke opvang op de asielzoekersboot in de haven van Huizen wordt niet verlengd. Het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de asielzoekersboot langer open te houden, is door de gemeente afgewezen nadat bewoners hun zorgen hebben geuit. De opvanglocatie stopt vanaf 1 mei.

Begin februari werd bekendgemaakt dat het COA een verzoek had ingediend voor de verlenging van de tijdelijke opvang op de MS Fortuna, het voormalige hotelschip. De gemeente liet weten open te staan voor een eventuele verlenging. Hoewel de komst van de asielzoekersboot in oktober 2022 positief werd ontvangen door de Huizenaren, kwam er toch kritiek vanuit de bewoners toen het duidelijk werd dat de gemeente bereid was om op het verzoek van verlenging in te gaan.

'Tegen afspraak in'

Twee inwoners van Huizen wezen de politiek erop dat een langer verblijf van de asielzoekersboot in de haven tegen de gemaakte afspraak was. Daarnaast waren beide omwonenden bang dat er in de zomer groepen asielzoekers naar buiten zouden gaan en voor overlast zouden zorgen, zoals bij de supermarkt of bij de nabijgelegen horecazaken.

"Bij mooi weer zullen de asielzoekers evenals vorig jaar zeer waarschijnlijk weer eindeloos bellend in de speeltuintjes en rond de terrassen hangen", schreef een van de briefschrijvers. "Dat is dodelijk voor de uitstraling en het imago van de hoogwaardige horeca die Huizen in dit gebied heeft zitten."

Asielboten in haven

Omwonenden hebben al eerder asielboten zien komen en gaan. Van januari tot maart 2022 lag er al een boot met de naam Carissima. In oktober 2022 kwam de huidige asielboot er te liggen, de Fortuna. Op de hotelboot is plek voor 190 asielzoekers.

De omwonenden die bezorgd waren vonden dat Huizen met twee keer drie maanden opvang "meer dan genoeg" had gedaan voor de opvang van asielzoekers. "Het is nu aan andere gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen."