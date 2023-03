Langer verblijf van asielboot in Huizen valt bij buurt niet goed: "Ik voel me belazerd"

Dat Huizen toestaat dat de asielboot langer blijft liggen in de haven blijkt lang niet bij alle omwonenden goed te vallen. Een aantal van hen voelt zich bekocht, omdat de afspraak met de gemeente was dat de boot met daarop 190 asielzoekers tot eind maart aangemeerd zou blijven. "Ik voel me belazerd", schrijft een inwoner aan de gemeenteraad van Huizen.

Tot nu toe was er eigenlijk niets dan lof over de asielboot en de tijdelijke bewoners. De ervaringen van vorig jaar, toen er tot april een boot lag, en de eerste maanden van 2023 zijn allemaal positief. Dat blijkt uit evaluaties met een klankbordgroep, maar ook uit verschillende acties vanuit de samenleving voor de asielzoekers. Tevredenheid alom.

Nu het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) Huizen heeft gevraagd of de voormalige hotelboot langer te laten liggen, komt er kritiek van mensen die in de buurt wonen. Zeker omdat burgemeester en wethouders geen probleem hebben met het verzoek van het COA. Sterker nog; opvang voor onbepaalde tijd zou mogelijk zijn.

Onbegrijpelijk

Twee inwoners zijn in de pen geklommen en hebben hun zorgen geuit aan de gemeenteraad, die vanavond moet beslissen of de Fortuna inderdaad op dezelfde plek blijft. Beide Huizers wijzen de politiek erop dat een langer verblijf niet volgens de gemaakte afspraak is. "Wij vinden het echt onbegrijpelijk dat de politiek bij herhaling het één beloofd en het ander doet. Dat vindt de politiek ook nog eens de normaalste zaak van de wereld vindt", is te lezen in één van de brieven.

In beide geanonimiseerde brieven komt naar voren dat opvang van asielzoekers in de wintermaanden nauwelijks voor overlast hebben gezorgd. De verwachting is dat daar straks verandering in komt. Als het weer beter wordt dan zullen er meer en meer groepjes naar buiten gaan en dan is het volgens de briefschrijvers wachten op overlast in de wijk of op andere plekken, zoals de supermarkt en de nabijgelegen horeca.

Eindeloos beeldbellen

"Bij mooi weer zullen de heren asielzoekers evenals vorig jaar zeer waarschijnlijk weer eindeloos bellend in de speeltuintjes en rond de terrassen hangen. Dat is dodelijk voor de uitstraling en het imago van de hoogwaardige horeca die Huizen in dit gebied heeft zitten. Totaal onwenselijk dus deze omgeving te combineren met een asielboot", merkt een van de Huizers op in het schrijven.

Huizen heeft met twee keer drie maanden meer dan genoeg gedaan als het gaat om de opvang van asielzoekers, zo vinden de briefschrijvers. Het is nu aan andere gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen. Hun verzoek luidt dan ook aan de politiek om vanavond niet akkoord te gaan met een langer verblijf.